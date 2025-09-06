Gattuso khởi đầu như mơ, Italy sống lại hy vọng dự World Cup

Italia mở màn triều đại của HLV Gennaro Gattuso bằng chiến thắng đậm 5-0 trên sân nhà trước Estonia ở vòng loại World Cup vào rạng sáng 6/9.

Gattuso có chiến thắng 5 sao trong trận ra mắt dẫn dắt Italia.

Dù bỏ lỡ vô số cơ hội suốt gần một giờ đồng hồ, đội bóng áo Thiên thanh đã bùng nổ ở những phút cuối hiệp hai, biến thế trận áp đảo thành màn hủy diệt thực sự.

Trận đấu này thu hút mọi sự chú ý bởi đây là lần đầu tiên Gattuso dẫn dắt tuyển Italy, sau thất bại 0-3 trước Na Uy hồi tháng 6 khiến HLV Luciano Spalletti mất ghế. Với một đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup, sức ép trong nước đang là vô cùng lớn, nhất là sau khi Italy liên tiếp vắng mặt ở hai kỳ World Cup gần nhất.

Tiền đạo Mateo Retegui, người lập cú đúp, chia sẻ trên kênh RAI Sport: “Chúng tôi đã thể hiện sự khát khao, nỗ lực và khiêm tốn suốt cả tuần. Hôm nay chúng tôi chứng minh rằng mình vẫn đứng vững và quyết tâm giành vé dự World Cup.”

Trong hiệp một, Italy hoàn toàn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số vẫn không đến, khi thủ môn Karl Hein của Estonia có pha bay người chạm nhẹ đưa cú đánh đầu của Retegui đi trúng xà ngang – cơ hội nguy hiểm nhất của Italia trước giờ nghỉ.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở, nhưng Hein vẫn liên tục trổ tài cứu thua, khiến Italy phải chờ đến phút 58 mới có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Moise Kean là người lập công, với pha đánh đầu cận thành sau cú giật gót kỹ thuật của Retegui tạo điều kiện thuận lợi.

Đến phút 69, Retegui nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm chuẩn xác đưa bóng vượt qua tầm với của Hein. Chỉ một phút sau, Giacomo Raspadori ghi bàn thứ ba với cú bay người đánh đầu đẹp mắt từ đường căng ngang sát biên.

Phút 89, Retegui hoàn tất cú đúp bằng một pha đánh đầu cận thành, trước khi Alessandro Bastoni ấn định chiến thắng 5-0 cho Italy ở những phút bù giờ.

Italia sống lại giấc mơ dự World Cup.

Phát biểu sau trận, Gattuso cho biết: “Chúng tôi phải cảm ơn các cầu thủ vì màn trình diễn này. Trong hiệp một, điều duy nhất còn thiếu chỉ là bàn thắng”.

Với đà hưng phấn, Italy sẽ bước vào trận đấu then chốt gặp Israel trên đất Hungary vào thứ hai tới. Dù vậy, Gattuso vẫn kêu gọi sự bình tĩnh: “Không điều gì có thể coi là chắc chắn. Các cầu thủ xứng đáng được khen ngợi vì tinh thần thi đấu. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại niềm vui và sự hứng khởi cho người hâm mộ”.

Trong trận đấu còn lại của bảng I, Israel thắng Moldova 4-0. Hiện tại, Italy đứng thứ ba bảng I với 6 điểm sau 3 trận. Na Uy dẫn đầu với 12 điểm, Israel xếp nhì với 9 điểm (cả hai đều thi đấu nhiều hơn một trận), trong khi Estonia đứng thứ tư với 3 điểm sau 5 trận.