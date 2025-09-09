Barcelona muốn kích nổ 'bom tấn' Alvarez

Barcelona đẩy nhanh tiến độ để ký hợp đồng với tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid, phòng trường hợp Robert Lewandowski rời đi vào mùa hè tới.

Barcelona muốn có Alvarez.

Theo El Nacional, Chủ tịch Joan Laporta và Giám đốc Thể thao Deco của Barcelona đều ấn tượng với màn trình diễn của Alvarez tại Atletico. Dàn lãnh đạo CLB xác định ngôi sao người Argentina là người thay thế lý tưởng cho Lewandowski, khi chân sút người Ba Lan nhiều khả năng rời câu lạc bộ vào hè tới.

Kể từ khi gia nhập Atletico, Alvarez ghi được 30 bàn thắng sau 60 trận đấu, chứng tỏ khả năng ghi bàn ấn tượng của mình. Bình luận viên của đài Movistar Futbol nhận định: "Alvarez là cầu thủ toàn diện, có khả năng thích nghi với mọi hệ thống và sở hữu bản năng ghi bàn độc đáo".

Sự nhanh nhạy của cựu sao Man City trước khung thành được thể hiện rõ rệt tại La Liga, mặc dù phải chịu áp lực từ chiến thuật có phần tiêu cực của HLV Diego Simeone.

Hiện Deco có kế hoạch hoàn tất thương vụ này vào tháng 1/2026, nhưng báo chí Tây Ban Nha khẳng định Alvarez dự kiến không đến Camp Nou cho đến khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 mở cửa. Ngoài ra, Atletico cũng không dễ dàng để chân sút số một của mình rời đi.

Với Lewandowski, hợp đồng của anh với Barcelona sẽ hết hạn vào hè tới. Tiền đạo người Ba Lan từng có 2 lần nhận đề nghị với mức lương 100 triệu euro/mùa để sang Saudi Arabia thi đấu.

Dấu ấn đầu tiên của Rashford trong màu áo Barcelona Tối 31/7, tiền đạo sinh năm 1997 kiến tạo giúp Barca thắng FC Seoul 7-3.