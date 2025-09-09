Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vụ Man City kiện Premier League khép lại

  • Thứ ba, 9/9/2025 06:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Man City và Premier League bất ngờ ra thông báo chung, khép lại cuộc tranh chấp pháp lý căng thẳng liên quan đến quy định Giao dịch với các bên liên quan (APT).

Man City và Premier League khép lại cuộc chiến căng thẳng.

Theo thỏa thuận, Man City chấp nhận tính hợp lệ và ràng buộc của luật APT, đồng thời tiến hành dừng toàn bộ quá trình tố tụng. Đổi lại, đội chủ sân Etihad sẽ được bật đèn xanh để ký hợp đồng tài trợ khổng lồ mới với đối tác quen thuộc Etihad Airways. Cả hai bên đều khẳng định sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào về vụ việc.

Hệ thống APT được Premier League đưa ra để kiểm soát các giao dịch tài chính của một CLB với những công ty hoặc tổ chức có liên quan đến giới chủ đội bóng. Man City từng bị cáo buộc cùng nhà tài trợ thổi giá các hợp đồng, từ đó làm đẹp sổ sách khi báo cáo lên ban tổ chức Premier League.

Hồi tháng 2, Man City nộp đơn kiện lên tòa án trọng tài với mục tiêu tuyên bố các quy định APT không phù hợp. CLB cho rằng bộ luật mới - vốn được thông qua vào cuối năm ngoái, mang tính phân biệt. Man City thậm chí mời siêu luật sư Lord Pannick KC để theo đuổi vụ kiện.

Nếu thắng kiện, Man City và các CLB có hậu thuẫn tài chính từ nhà nước hoặc tập đoàn lớn sẽ dễ dàng bơm thêm nguồn tiền tài trợ khổng lồ, thay đổi cục diện Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, việc đôi bên bắt tay hòa giải chặn đứng nguy cơ toàn bộ khung luật tài chính của Premier League bị phá vỡ.

Đáng chú ý, thỏa thuận hoàn toàn tách biệt với vụ việc gây tranh cãi lớn hơn với 115 cáo buộc về vi phạm tài chính mà Man City đang đối mặt. CLB nhiều lần khẳng định trong sạch, trong khi chờ phán quyết cuối cùng từ hội đồng xét xử.

Man City nguy cơ mất 10 cầu thủ ở derby Manchester

Man City đang phải đối mặt với nhiều lo ngại về lực lượng khi có thể thiếu vắng nhiều trụ cột ở cuộc đối đầu với MU tại vòng 4 Premier League vào ngày 14/9.

40:2390 hôm qua

MU đón tin dữ trước đại chiến Man City

MU nhận thông tin không vui khi Diogo Dalot rút lui khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha vì chấn thương, gia tăng lo ngại về tình hình lực lượng của đội trước trận gặp Man City.

21:32 4/9/2025

Xin lỗi Pep, Donnarumma không phải Ederson

Ederson rời Man City, Pep Guardiola đặt kỳ vọng vào Gianluigi Donnarumma. Nhưng liệu thủ môn người Italy có đủ sức thay thế người gác đền đã định hình lối chơi City suốt 8 năm?

16:00 3/9/2025

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Manchester City và Premier League Manchester City APT Premier League

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý