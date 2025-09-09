Vụ Man City kiện Premier League khép lại

Man City và Premier League bất ngờ ra thông báo chung, khép lại cuộc tranh chấp pháp lý căng thẳng liên quan đến quy định Giao dịch với các bên liên quan (APT).

Man City và Premier League khép lại cuộc chiến căng thẳng.

Theo thỏa thuận, Man City chấp nhận tính hợp lệ và ràng buộc của luật APT, đồng thời tiến hành dừng toàn bộ quá trình tố tụng. Đổi lại, đội chủ sân Etihad sẽ được bật đèn xanh để ký hợp đồng tài trợ khổng lồ mới với đối tác quen thuộc Etihad Airways. Cả hai bên đều khẳng định sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào về vụ việc.

Hệ thống APT được Premier League đưa ra để kiểm soát các giao dịch tài chính của một CLB với những công ty hoặc tổ chức có liên quan đến giới chủ đội bóng. Man City từng bị cáo buộc cùng nhà tài trợ thổi giá các hợp đồng, từ đó làm đẹp sổ sách khi báo cáo lên ban tổ chức Premier League.

Hồi tháng 2, Man City nộp đơn kiện lên tòa án trọng tài với mục tiêu tuyên bố các quy định APT không phù hợp. CLB cho rằng bộ luật mới - vốn được thông qua vào cuối năm ngoái, mang tính phân biệt. Man City thậm chí mời siêu luật sư Lord Pannick KC để theo đuổi vụ kiện.

Nếu thắng kiện, Man City và các CLB có hậu thuẫn tài chính từ nhà nước hoặc tập đoàn lớn sẽ dễ dàng bơm thêm nguồn tiền tài trợ khổng lồ, thay đổi cục diện Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, việc đôi bên bắt tay hòa giải chặn đứng nguy cơ toàn bộ khung luật tài chính của Premier League bị phá vỡ.

Đáng chú ý, thỏa thuận hoàn toàn tách biệt với vụ việc gây tranh cãi lớn hơn với 115 cáo buộc về vi phạm tài chính mà Man City đang đối mặt. CLB nhiều lần khẳng định trong sạch, trong khi chờ phán quyết cuối cùng từ hội đồng xét xử.