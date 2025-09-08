Vụ Martinez - MU ra sao?

Thủ môn Emiliano Martinez còn cơ hội gia nhập MU, bất chấp thương vụ chuyển nhượng đổ bể trong hè 2025.

Onana ra đi tạo điều kiện cho MU chiêu mộ Martinez trong tương lai.

MU quan tâm Martinez ở giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng không đưa ra lời đề nghị chính thức. Ngược lại, đội bóng quyết định ký hợp đồng với Senne Lammens từ Royal Antwerp. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi trong thời gian tới.

Nguồn tin từ ESPN cho hay động thái Andre Onana sắp hoàn tất việc gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn mở ra cơ hội cho MU chiêu mộ một thủ môn khác. Nếu Onana rời đi, vị trí thủ môn tại Old Trafford có thể cần một sự bổ sung mới, và Martinez lại trở thành lựa chọn tiềm năng.

Theo The Athletic, Villa sẽ chào đón thủ môn 33 tuổi trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế, nhưng nhà vô địch World Cup 2022 phải thể hiện được thái độ tích cực để tái hòa nhập. Việc này sẽ quyết định liệu anh còn còn tương lai dài hạn tại Villa hay không.

Cùng với đó, Senne Lammens dù được kỳ vọng cao, nhưng cần chứng tỏ giá trị tại "Nhà hát của những giấc mơ". Nếu thủ môn trẻ này không thể hiện được sự ổn định cần thiết, MU sẽ tìm đến một thủ thành giàu kinh nghiệm. Khi ấy, "Quỷ đỏ" có thể quay trở lại với thương vụ Martinez vào tháng 1/2026.

"Tương lai của thủ môn người Argentina với đội chủ sân Old Trafford chưa hoàn toàn khép lại một khi Onana hoàn tất thương vụ gia nhập Trabzonspor", ESPN kết luận.