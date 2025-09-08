Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vụ Martinez - MU ra sao?

  • Thứ hai, 8/9/2025 18:00 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Thủ môn Emiliano Martinez còn cơ hội gia nhập MU, bất chấp thương vụ chuyển nhượng đổ bể trong hè 2025.

Onana ra đi tạo điều kiện cho MU chiêu mộ Martinez trong tương lai.

MU quan tâm Martinez ở giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng không đưa ra lời đề nghị chính thức. Ngược lại, đội bóng quyết định ký hợp đồng với Senne Lammens từ Royal Antwerp. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi trong thời gian tới.

Nguồn tin từ ESPN cho hay động thái Andre Onana sắp hoàn tất việc gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn mở ra cơ hội cho MU chiêu mộ một thủ môn khác. Nếu Onana rời đi, vị trí thủ môn tại Old Trafford có thể cần một sự bổ sung mới, và Martinez lại trở thành lựa chọn tiềm năng.

Theo The Athletic, Villa sẽ chào đón thủ môn 33 tuổi trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế, nhưng nhà vô địch World Cup 2022 phải thể hiện được thái độ tích cực để tái hòa nhập. Việc này sẽ quyết định liệu anh còn còn tương lai dài hạn tại Villa hay không.

Cùng với đó, Senne Lammens dù được kỳ vọng cao, nhưng cần chứng tỏ giá trị tại "Nhà hát của những giấc mơ". Nếu thủ môn trẻ này không thể hiện được sự ổn định cần thiết, MU sẽ tìm đến một thủ thành giàu kinh nghiệm. Khi ấy, "Quỷ đỏ" có thể quay trở lại với thương vụ Martinez vào tháng 1/2026.

"Tương lai của thủ môn người Argentina với đội chủ sân Old Trafford chưa hoàn toàn khép lại một khi Onana hoàn tất thương vụ gia nhập Trabzonspor", ESPN kết luận.

Số phận của Martinez khi không đến MU

Emiliano Martinez sẽ trở lại đội hình chính Aston Villa sau khi không thể hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đến MU vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2025.

36:2185 hôm qua

Tình trạng của Martinez khi bị MU từ chối

HLV tuyển Argentina, Lionel Scaloni, tiết lộ cảm giác của thủ môn Emiliano Martinez sau khi thương vụ gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 không thành công.

15:58 4/9/2025

Lý do MU từ chối đón Martinez

MU quyết định chọn chiêu mộ thủ thành Senne Lammens thay vì Emiliano Martinez ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

06:06 3/9/2025

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Martinez - MU ra sao? Martinez MU Onana

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý