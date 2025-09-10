MU gặp Haaland không đúng lúc

MU đối mặt với Erling Haaland đang có phong độ cực cao trong chuyến làm khách tại sân Etihad ở vòng 4 Premier League vào ngày 14/9.

Haaland ghi 5 bàn trước trận derby Manchester.

MU gặp Haaland vào thời điểm không mong muốn nhất. Chỉ hơn một tuần trước, pha ghi bàn vào lưới Brighton giúp Haaland thiết lập một cột mốc mới. Với 88 bàn thắng, cựu tiền đạo Dortmund đi vào lịch sử Premier League với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong 100 trận đầu tiên ra sân.

Và giờ chân sút người Na Uy tiếp tục thăng hoa trong đợt tập trung tháng 9. Anh không ngừng nổ súng khi ghi bàn duy nhất trong chiến thắng trước Phần Lan và tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn thắng cùng 2 kiến tạo trong màn hủy diệt Moldova.

Rạng sáng 10/9, trước đội bóng xếp hạng 154 thế giới, Haaland cùng đồng đội vùi dập đối thủ với tỷ số 11-1, lập kỷ lục lần đầu tiên sau 56 năm, người hâm mộ được chứng kiến một trận đấu vòng loại World Cup có 12 bàn thắng. Lần cuối cùng có trận đấu tương tự là vào năm 1969, khi Đức đè bẹp Cyprus 12-0.

Đây là lần thứ 5 Haaland ghi được cú hat-trick ở cấp tuyển. Haaland tạo thống kê cực kỳ ấn tượng với 48 bàn sau 43 lần đá chính cho tuyển Na Uy. Trong 14 trận gần nhất, anh ghi đến 21 bàn. Điều này càng khiến CĐV MU thêm lo lắng trước trận derby Manchester.

Hàng thủ MU được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi theo kèm Haaland.

Riêng tại Premier League, tiền đạo sinh năm 2000 ghi 6 bàn và có 3 pha kiến tạo chỉ trong 5 lần đối đầu với MU. Trong khi đó, hàng thủ của "Quỷ đỏ" chưa thể giữ sạch lưới trong mùa giải này, để thủng lưới 4 lần chỉ sau 3 vòng đấu.

Ngay cả khi mùa giải Premier League mới bắt đầu, Haaland gần như không thể ngừng ghi bàn. Với 3 bàn thắng trong 3 trận đấu, anh đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG cao gấp đôi so với bất kỳ cầu thủ nào khác.

Truyền thông Anh đồng loạt khẳng định Haaland sớm gửi lời cảnh báo tới MU. "Haaland sút nhiều nhưng không giảm chất lượng các cú sút. Haaland còn có khả năng di chuyển, phán đoán và phản ứng xuất sắc, khiến anh trở thành con quái vật khó chịu cho mọi hàng thủ", BBC nhận định.

Việc đối mặt với một Haaland đang thăng hoa cùng hàng thủ chưa tìm được sự ổn định, rõ ràng là thử thách không nhỏ cho "Quỷ đỏ" trong chuyến hành quân tới sân Etihad.