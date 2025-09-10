Đồng đội của Haaland gây kinh ngạc

Thelo Aasgaard có trận đấu hay nhất từ khi thi đấu chuyên nghiệp trong chiến thắng 11-1 của Na Uy trước Moldova tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 10/9.

Aasgaard rực sáng trước Moldova. Ảnh: Reuters.

Dù chỉ được đưa vào sân từ phút 64, Aasgaard vẫn nhanh chóng chứng minh khả năng của mình với 3 bàn thắng chỉ trong 15 phút, trước khi hoàn tất cú poker ở phút 90+1 để khép lại ngày thi đấu hoàn hảo.

Đây mới là lần ra sân thứ ba của Aasgaard cho tuyển Na Uy trong sự nghiệp. Tiền vệ 23 tuổi đang khoác áo Rangers và có thể chơi tốt ở vị trí hộ công lẫn tiền đạo cánh trái.

Aasgaard gia nhập Rangers vào hè qua nhưng lại dính chấn thương, khiến anh chưa thể hiện được phong độ tốt nhất tại đội bóng mới. Trong 5 lần ra sân trước đó cho Rangers, Aasgaard chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào. Điều này khiến nhiều người hâm mộ Rangers hoài nghi về năng lực của anh.

Bên cạnh Aasgaard, tiền đạo Erling Haaland cũng có ngày thi đấu bùng nổ với 5 bàn thắng cho Na Uy vào lưới Moldova. Chân sút sinh năm 2000 tạo thống kê không tưởng, khi ghi đến 48 bàn chỉ sau 43 lần ra sân cho tuyển Na Uy. Trong 14 lần ra sân gần nhất, Haaland đã ghi đến 21 bàn.

Chiến thắng này giúp Na Uy xây chắc ngôi đầu bảng I với 15 điểm, hơn Italy 6 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

