Haaland rực sáng trong trận thắng lịch sử 11-1

Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn và kiến tạo trong trận thắng hủy diệt của Na Uy trước Moldova ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Trước đội tuyển hạng 154 thế giới, Na Uy nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp vượt trội bằng việc trút đến 11 bàn vào lưới đối thủ. Đây là lần đầu tiên sau 56 năm, người hâm mộ được chứng kiến một trận đấu vòng loại World Cup khu vực châu Âu có 12 bàn thắng. Vào năm 1969, Đức từng vùi dập Cyprus với tỷ số 12-0.

Ngay phút thứ 6, Erling Haaland áp sát khung thành rồi chuyền ngang vừa tầm để Felix Myhre tạo điểm cắt, mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Haaland ghi tên lên bảng điện tử với một cú sút đơn giản từ cự ly gần, sau đường chuyền bất cẩn của hậu vệ bên phía Moldova.

Trước sức chống cự yếu ớt của Moldova, Haaland hoàn tất hat-trick với 2 bàn thắng ở phút 36 và 43. Hàng thủ đội khách hoàn toàn bất lực trong những pha đua tốc với tiền đạo bên phía Na Uy. Haaland cũng cho thấy khả năng dứt điểm ấn tượng. Bàn thắng thứ 3 của anh đến từ một pha xử lý kỹ thuật, đưa bóng qua đầu thủ môn và 2 hậu vệ.

Haaland nhận điểm 10 sau màn trình diễn thăng hoa.

Martin Odegaard cũng có ngày thi đấu ấn tượng. Sau khi kiến tạo 2 lần cho Haaland, đội trưởng Arsenal cũng ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 cho chủ nhà ở phút 45+1.

Ngay đầu hiệp hai, Haaland lại ghi tên lên bảng điện tử với bàn thắng thứ 4 từ một pha đánh đầu, qua đó nâng tỷ số lên 6-0 cho Na Uy.

Trong phần còn lại của trận đấu, tiền vệ Thelo Aasgaard ghi dấu ấn với một cú poker (4 bàn). Phút 83, Haaland hoàn tất "bàn tay nhỏ" sau đường kiến tạo của Julian Ryerson.

Chân sút sinh năm 2000 tạo thống kê không tưởng, khi ghi đến 48 bàn chỉ sau 43 lần đá chính cho tuyển Na Uy. Trong 14 lần ra sân gần nhất, Haaland đã ghi đến 21 bàn.

Những gì đội khách có được chỉ là bàn phản lưới được ghi bởi hậu vệ Leo Ostigard ở phút 74.

Chiến thắng hủy diệt 11-1 trên sân khách giúp Na Uy xây chắc ngôi đầu bảng I với 15 điểm, hơn Italy 6 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Nếu duy trì phong độ hiện tại, Haaland hoàn toàn có thể mơ về giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp cùng tuyển quốc gia.