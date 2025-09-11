Bạn gái đập tan tin đồn chia tay Yamal

Nữ ca sĩ Nicki Nicole lần đầu tiên thừa nhận có quan hệ tình cảm với tiền đạo Lamine Yamal của Barcelona.

Nicole thừa nhận đang yêu Yamal.

Trong một sự kiện ngày 10/9, Nicole mỉm cười và thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ với Lamine Yamal: “Vâng, tôi rất yêu Lamine Yamal. Tôi đang tận hưởng thời gian ở Barcelona, tôi yêu thành phố này và tôi muốn học tiếng Catalonia”. Lời khẳng định ngắn gọn nhưng rõ ràng đã xua tan tin đồn cặp đôi rạn nứt hồi tuần trước.

Động thái này cũng như một lời đáp trả đầy ngọt ngào, sau khi Yamal vừa đăng tải hình ảnh màn hình điện thoại có bức ảnh chụp chung với bạn gái ngay sau chiến thắng 6-0 của tuyển Tây Ban Nha trước Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/9.

Chuyện tình giữa Yamal và nữ ca sĩ người Argentina bắt đầu gây chú ý từ bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của tiền đạo Barcelona vào tháng 7. Nicole không chỉ góp mặt trong buổi tiệc, mà còn xuất hiện trên khán đài sân Johan Cruyff ở trận Joan Gamper Trophy gặp Como 1907, diện áo đấu in tên bạn trai và ngồi cạnh gia đình anh.

Truyền thông Tây Ban Nha từng lo ngại mối quan hệ tình cảm có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của Yamal. Tuy nhiên, tài năng trẻ của Barca dường như không bận tâm trước chỉ trích. Anh vẫn tập luyện nghiêm túc, liên tục tỏa sáng trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Ngay cả Mounir Nasraoui - cha của Yamal - cũng bày tỏ quan điểm thoải mái: “Tôi không can thiệp vào những chuyện như vậy. Nếu có điều gì nghiêm trọng thì tôi mới lên tiếng, còn không thì cứ để nó sống cuộc đời của nó thôi”.

Với phong độ thăng hoa và tình yêu được công khai, Yamal cho thấy sự trưởng thành vượt tuổi, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời sống cá nhân.