Carragher đúng và sai về Sancho

Jamie Carragher đúng khi nói Jadon Sancho mờ nhạt ở Man United, nhưng quên rằng trước khi tới Old Trafford, anh từng là một trong những tài năng Anh triển vọng bậc nhất châu Âu.

Khi nhắc tới Sancho, Carragher - cựu trung vệ Liverpool - khẳng định ông “không biết điểm mạnh của cầu thủ này là gì”. Ở góc nhìn Premier League, đó không hề sai.

Sau ba năm khoác áo Man United, Sancho để lại nhiều hơn sự thất vọng. 72,9 triệu bảng đổi lấy vài khoảnh khắc le lói, còn phần lớn thời gian là những trận đấu anh biến mất trên sân. Chính vì thế, việc Sancho bị gán mác “thất bại lớn” ở Old Trafford là điều khó phản bác.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, lời nhận xét ấy chỉ đúng với phiên bản Sancho tại Anh, chứ không phản ánh con người anh từng là ở Dortmund.

Ký ức ở Signal Iduna Park

Ai từng theo dõi Bundesliga giai đoạn 2018-2021 đều biết Sancho là cầu thủ khác biệt. Trong ba mùa trước khi gia nhập Manchester United, anh tham gia trực tiếp vào 109 bàn thắng - chỉ kém duy nhất Raheem Sterling (110) trong số các cầu thủ người Anh, và vượt trên cả Harry Kane (106) hay Marcus Rashford (94).

Không chỉ là những con số, đó còn là hình ảnh một Sancho táo bạo, đầy sáng tạo trong không gian hẹp, phối hợp thông minh với đồng đội và đủ sức định đoạt trận đấu ở Champions League. Khi ấy, 72,9 triệu bảng không phải một canh bạc điên rồ. Trong cùng mùa hè, Man City chi 100 triệu bảng cho Jack Grealish, và thương vụ Sancho còn được xem là có giá trị tốt hơn.

Sancho bùng nổ ở Dortmund.

Đặt chân tới Premier League, Sancho không còn là chính mình. Một phần vì môi trường khắc nghiệt hơn: tốc độ, thể lực và tính trực diện ở Anh khiến kỹ năng xử lý bóng hẹp của anh không phát huy như ở Đức.

Một phần vì chính Man United cũng rơi vào vòng xoáy bất ổn: thay đổi HLV liên tục, triết lý chơi bóng thiếu rõ ràng và bầu không khí căng thẳng ngoài sân cỏ. Trong bối cảnh ấy, Sancho sa sút, từ phong độ đến thái độ.

Những năm gần đây, Sancho không chỉ thi đấu mờ nhạt mà còn đánh mất sự tin tưởng. Việc Chelsea phá vỡ thỏa thuận mua đứt hè này - dù chấp nhận trả khoản phạt 5 triệu bảng - là minh chứng cho sự dè dặt của các CLB lớn. Nếu không có Aston Villa lao vào phút cuối, có lẽ Sancho còn rơi vào tình cảnh bi đát hơn.

Carragher đúng khi nói rằng người ta khó hình dung “Sancho giỏi ở điểm gì” dựa trên màn trình diễn ở Premier League. Đúng khi xếp anh vào nhóm thương vụ thất bại của United. Nhưng ông sai khi đánh đồng phiên bản thất bại đó với con người từng khiến cả châu Âu ngưỡng mộ ở Dortmund.

Còn tại MU, Sancho là cái bóng mờ nhạt.

Sancho từng là niềm cảm hứng, dám rời Man City từ rất trẻ để tìm con đường riêng và thành công vang dội ở nước ngoài. Đó không phải câu chuyện của một cầu thủ “bình thường”, mà của một tài năng từng được kỳ vọng trở thành trụ cột tuyển Anh.

Tương lai còn lại?

Ở tuổi 25, Sancho vẫn còn cơ hội viết lại sự nghiệp. Bản hợp đồng cho mượn sang Aston Villa giống như một “lối thoát khẩn cấp”. Anh sẽ phải chứng minh bản thân không chỉ là cái bóng của quá khứ, mà vẫn có thể trở lại với phong độ từng biến anh thành một trong những ngôi sao trẻ hay nhất châu Âu.

Nếu thất bại thêm một lần nữa, di sản duy nhất còn sót lại của Sancho sẽ chỉ là lời nhắc nhở về khoảng cách khắc nghiệt giữa tiềm năng và hiện thực - và rằng đôi khi, một môi trường sai lầm có thể bóp nghẹt cả một sự nghiệp.

Carragher có lý khi chỉ trích Sancho của hiện tại, nhưng ông bỏ lỡ một phần quan trọng của câu chuyện: cầu thủ này từng là minh chứng cho khát vọng và tài năng của thế hệ trẻ người Anh. Sự nghiệp Sancho lúc này là lời cảnh tỉnh cho mọi CLB: tiềm năng dù lớn đến đâu cũng có thể bị lãng phí, nếu không đặt đúng con người vào đúng môi trường.