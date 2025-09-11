Arsenal chốt bán 2 tiền đạo

Arsenal lên kế hoạch thanh lọc đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026, với khả năng chia tay hai ngôi sao tấn công Gabriel Jesus và Leandro Trossard.

Arsenal muốn bán Jesus. Ảnh: Reuters,

Theo Football Insider, đây là bước đi nhằm cân bằng lực lượng sau kỳ chuyển nhượng hè bùng nổ. “Pháo thủ” mang về tới 8 tân binh, giúp gia tăng đáng kể chiều sâu đội hình và tránh hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa.

Sự xuất hiện của những gương mặt mới đồng nghĩa HLV Mikel Arteta phải cân nhắc đẩy đi một số nhân tố không phù hợp. Gabriel Jesus đang trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) và dự kiến trở lại vào cuối năm nay. Nhưng khi tái xuất, chân sút người Brazil có nguy cơ chỉ là lựa chọn thứ ba trên hàng công, sau tân binh Viktor Gyokeres và Kai Havertz.

Hồi đầu mùa hè này, Jesus từng được đồn đoán trở lại Palmeiras, nhưng chấn thương khiến thương vụ này thất bại. Với hợp đồng còn hiệu lực đến 2027, Arsenal vẫn tự tin có thể thu về khoản phí hợp lý nếu bán Jesus vào tháng 1/2026 hoặc mùa hè tới.

Trong khi đó, trường hợp của Trossard cũng gây chú ý. Tiền đạo người Bỉ vừa gia hạn hợp đồng đến 2027 kèm mức lương tăng đáng kể, song anh không còn chắc suất đá chính trong hệ thống của Arteta.

Besiktas từng ngỏ lời hỏi mua Trossard sau khi thị trường chuyển nhượng tại Anh đóng cửa, nhưng Arsenal từ chối vì muốn giữ lực lượng ít nhất đến tháng 1/2026. Tuy nhiên, “Pháo thủ” sẵn sàng lắng nghe đề nghị trong mùa đông nếu Trossard muốn đổi CLB.

