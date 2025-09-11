Dấu chấm hết cho Gotze?

Mario Gotze muốn tiếp tục gắn bó với Eintracht Frankfurt sau năm 2026, nhưng CLB chỉ xem xét tương lai của anh vào mùa đông này.

Trong cuộc phỏng vấn với Sport Bild, Mario Götze khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài cùng Eintracht Frankfurt. Tuy nhiên, Giám đốc Thể thao Markus Krösche thừa nhận CLB chưa vội đưa ra quyết định.

Ở tuổi 33, mức lương cao cộng với thời gian thi đấu giảm dần vì chấn thương và sự cạnh tranh từ lớp tài năng trẻ khiến Frankfurt có lý do để cân nhắc. Những cái tên như Can Uzun, Ansgar Knauff hay Hugo Larsson đang dần chiếm sóng, đe dọa trực tiếp vị trí của Götze trong đội hình.

Sự nghiệp của nhà vô địch World Cup 2014 từng trải qua nhiều biến động - từ khoảnh khắc vàng tại Maracana đến những giai đoạn sa sút ở Bayern và Dortmund. Nhưng tại Frankfurt, anh tìm lại được sự ổn định, góp công lớn giúp đội bóng giành vé dự cúp châu Âu.

Dù vậy, viễn cảnh sang Mỹ thi đấu vẫn mở ra trước mắt Götze. Bản thân anh thừa nhận hứng thú với dự án MLS, đặc biệt trong một vai trò “lai” giữa bóng đá và kinh doanh theo phong cách David Beckham. Nếu Frankfurt không sớm đưa ra quyết định, viễn cảnh Götze theo chân Thomas Müller sang Mỹ có thể trở thành hiện thực.

Những tháng tới sẽ là giai đoạn then chốt: vừa để Frankfurt đánh giá lại thể lực và tầm ảnh hưởng của Götze, vừa để chính tiền vệ kỳ cựu này xác định đâu sẽ là chương cuối của sự nghiệp.