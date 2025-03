Mario Gotze chói sáng

Trong ngày chơi ở vị trí hộ công trước Ajax, Gotze góp 1 kiến tạo giúp Hugo Larsson gỡ hòa 1-1 cho Frankfurt ở phút thứ 27. Đây là kiến tạo đầu tiên của cựu tuyển thủ Đức sau 5 trận ở Europa League mùa này. Ngoài ra, Gotze còn có tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 91%, tạo ra 3 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn và thắng 100% các pha tranh chấp.

Đến phút 90+1, Gotze được cho ra nghỉ, vào thay là Uzun. Trước đó, Skhiri giúp Frankfurt hoàn tất cú lội ngược dòng trước Ajax. Chiến thắng quan trọng này giúp Frankfurt có lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà vào ngày 14/3.

Ở tuổi 32, Gotze vẫn đang là trụ cột của Frankfurt. Tại Bundesliga, anh ghi 2 bàn và góp 2 kiến tạo sau 19 trận cho Frankfurt.

Cựu tuyển thủ Đức từng nhận lời mời sang MLS thi đấu ở mùa hè vừa qua nhưng đã từ chối. Trước trận gặp Ajax, anh bày tỏ tình yêu với Frankfurt: "Gia đình và tôi đang hạnh phúc với cuộc sống ở đây. Tôi được thi đấu thường xuyên và tận hưởng cảm giác chơi bóng. Mọi thứ ở đây thật tuyệt, từ chất lượng cuộc sống, sân vận động đến người hâm mộ".

Tháng 11/2024, Gotze thừa nhận anh có nhiệm vụ giúp đỡ các cầu thủ trẻ ở Frankfurt: "Tôi cảm giác như mình là một người ông ở CLB. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ rất giỏi. Tôi cũng không còn đủ thể lực để chơi trọn 90 phút mỗi trận qua từng tuần".

Gotze từng là ngôi sao của Dortmund và Bayern Munich, nhưng đã sa sút phong độ nhiều trong những năm qua. Anh là người hùng khi ghi bàn quyết định giúp tuyển Đức đánh bại Argentina ở chung kết và giành vô địch World Cup 2014.

