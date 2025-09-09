Yamal là ông vua của bóng đá trẻ

Lamine Yamal xây dựng chỗ đứng vững chắc trong làng bóng đá thế giới dù chỉ mới bước sang tuổi 18 hồi tháng 7.

Yamal khẳng định tài năng ở tuổi 18. Ảnh: Reuters.

Hôm 8/9, CIES (Cơ quan nghiên cứu bóng đá quốc tế) công bố một danh sách 200 cầu thủ dưới 20 tuổi, xếp hạng dựa trên hiệu suất thi đấu, số trận đã chơi và tầm quan trọng của các trận đấu đó. Kết quả cho thấy Yamal có chiến thắng tuyệt đối với điểm số 97.7.

Chia sẻ của Luis de la Fuente, HLV tuyển Tây Ban Nha, khi nhận xét về màn ăn mừng như đang đeo vương miện của Yamal, nói lên tất cả. “Đó không chỉ là một chiếc vương miện, mà là chiếc mũ của một người đang làm phép. Cậu ấy lại một lần nữa thể hiện sự kỳ diệu của mình trên sân cỏ", HLV này thừa nhận.

CIES cho rằng ngày càng nhiều cầu thủ trẻ, những người còn ở độ tuổi teen, dần chiếm lĩnh sân cỏ thế giới và cạnh tranh sòng phẳng với những đàn anh danh tiếng. Và Yamal là một trong số những gương mặt nổi bật nhất.

Yamal đang là trụ cột ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

Sau mùa giải 2024/25 bùng nổ cùng Barcelona, Yamal được đề cử tranh Quả bóng vàng bên cạnh những tên tuổi như Ousmane Dembele, Raphinha hay Kylian Mbappe. Đó là sự thừa nhận của dư luận quốc tế với tài năng chơi bóng của tiền đạo người Tây Ban Nha.

Cũng theo CIES, giá trị của Yamal hiện tại ở mức 400 triệu euro. Con số này phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Neymar từ Barcelona sang PSG (220 triệu euro).

CIES bình luận: "Con số phi thường này liên quan đến những màn trình diễn ấn tượng mà Yamal đạt được. 18 là độ tuổi mà hầu hết cầu thủ, ngay cả những người giỏi nhất, chỉ mới bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp".

Yamal không còn là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng, mà đã là biểu tượng cho một thế hệ mới của bóng đá. Anh đang chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản, mà là cơ hội để thể hiện tài năng.

Với những gì đã đạt được, không ai nghi ngờ rằng Yamal sẽ tiếp tục tỏa sáng và có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.

