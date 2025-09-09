U23 Việt Nam phải dè chừng Yemen

Trong trận đấu cuối cùng ở bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam cần giành trọn 3 điểm từ U23 Yemen để đảm bảo vững chắc cho ngôi đầu. Song, đối thủ từ Tây Á là một ẩn số khó lường.

Không có ngôi sao nổi bật từ châu Âu, Yemen dựa vào sự gắn kết tập thể và kinh nghiệm từ các giải trẻ khu vực.

U23 Yemen là đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026. Sau hai loạt trận, U23 Yemen có 6 điểm và tạm xếp sau đội chủ nhà vì kém hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +3).

Nếu không cẩn trọng trong màn so tài lúc 19h00 ngày 9/9 với U23 Yemen, U23 Việt Nam có thể ôm hận. Nhìn vào những gì U23 Yemen thể hiện, họ là đối thủ mạnh hơn hẳn so với U23 Bangladesh hay U23 Singapore.

Lối chơi đặc trưng

Không có ngôi sao nổi bật từ châu Âu, U23 Yemen chủ yếu dựa vào các cầu thủ từ những CLB địa phương như Al-Wehda hay Al-Ahli Sana'a. Trong bối cảnh đất nước này rơi vào tình trạng chiến tranh và chia cắt, không nhiều cầu thủ trẻ Yemen có cơ hội ra nước ngoài thi đấu hay tỏa sáng ở những giải đấu lớn.

Song, giống như nhiều đội Tây Á khác, U23 Yemen có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt, giỏi tranh chấp và rất mạnh trong việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Tiền đạo cánh Esam Al-Awami (số 17) là một trong những cầu thủ chủ chốt của Yemen ở giải này, khi liên tục làm khổ hàng thủ U23 Singapore và U23 Bangladesh ở hai loạt trận trước.

Các lứa trẻ Yemen tiến bộ nhiều thời gian qua.

Chính chân sút 19 tuổi này ghi bàn ở phút 90+4, giúp U23 Yemen vỡ òa cảm xúc trong màn so tài với Bangladesh ở lượt trận thứ hai. Ngoài ra, đội bóng Tây Á còn có chân sút Abdulaziz Masnom, người đang khoác áo Al-Tadamon Mukalla, CLB mạnh hàng đầu Yemen.

Sự gắn kết

Mohammed Ebrahim, tiền vệ sinh năm 2006 cũng là cái tên đáng chú ý khác. Sở hữu kỹ thuật và sự linh hoạt, ngôi sao đang khoác áo CLB Al-Wehda SC cũng là ngòi nổ đáng gờm từ tuyến giữa.

Ở giải này, U23 Yemen được dẫn dắt bởi HLV bản địa Amin Al Sanini, người có triết lý tập trung vào lối chơi phản công nhanh và pressing tầm cao. Trang chủ AFC từng nhận xét dưới bàn tay Al Sanini, U23 Yemen là ẩn số khó lường dựa vào sự gắn kết tập thể và kinh nghiệm từ các giải trẻ khu vực trước đó.

Cần nhớ rằng đội U20 Yemen từng giành quyền dự giải U20 châu Á hồi tháng 2, và gây ra không ít khó khăn cho Uzbekistan hay Indonesia ở vòng bảng. Phần lớn các ngôi sao U20 Yemen chính là trụ cột hiện tại của đội U23 nước này dự vòng loại ở Việt Trì tháng này.