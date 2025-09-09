Kane đáp trả lời mỉa mai của Owen

Tiền đạo Harry Kane có phản hồi mạnh mẽ đối với những chỉ trích đến từ cựu danh thủ Michael Owen.

Kane hài lòng với quyết định gia nhập Bayern Munich. Ảnh: Reuters.

Cách đây ít tuần, Owen chỉ trích Kane về việc chia tay Tottenham để gia nhập Bayern Munich vào mùa hè 2023. Huyền thoại bóng đá Anh cho rằng Kane bỏ lỡ cơ hội trở thành tay săn bàn hay nhất mọi thời đại tại Premier League.

"Chuyển đến một đội như Celtic và giành chức vô địch hàng năm không phải là một thành tựu lớn", Owen mỉa mai Kane. "Thành tựu lớn sẽ là trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử Premier League".

Trong một buổi phỏng vấn gần đây trên podcast của Rio Ferdinand, Kane đáp lại những nhận xét của Owen. "Tôi đã nghe những gì anh ấy nói", Kane chia sẻ. "Mọi người đều có ý kiến của riêng mình. Tôi có vài lần gặp gỡ với Owen nhưng không quen biết nhau nhiều. Anh ấy là huyền thoại của Premier League và đội tuyển Anh, nên tôi luôn bày tỏ sự tôn trọng. Nhưng sự nghiệp mỗi người là khác nhau, quyết định và động lực của mỗi người cũng khác nhau".

Kane nhấn mạnh rằng quyết định chuyển đến Bayern không chỉ vì danh hiệu mà còn là để chơi ở cấp độ cao nhất, tham gia vào những trận đấu lớn và cạnh tranh danh hiệu tại Champions League. "Tôi cảm thấy mình đang cải thiện để trở thành cầu thủ tốt hơn, đồng thời đẩy giới hạn bản thân lên trong việc ghi bàn", anh nói thêm.

Ở mùa 2024/25, Kane giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp khi cùng Bayern đăng quang tại Bundesliga.

