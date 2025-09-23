Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hành động đẹp của Yamal khi Dembele giành Quả bóng vàng

  • Thứ ba, 23/9/2025 06:11 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Yamal chủ động bắt tay, chúc mừng chiến thắng của Dembele ở gala Quả bóng vàng vào rạng sáng 23/9.

Yamal chờ để chúc mừng đàn anh.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc Ousmane Dembele được các đồng nghiệp và huyền thoại chúc mừng sau khi giành Quả bóng vàng. Ở phía sau, Lamine Yamal kiên nhẫn chờ đợi để bắt tay và có cử chỉ khoác vai thân thiết với đàn anh đang khoác áo PSG.

"Đừng buồn Yamal, năm sau sẽ đến lượt cậu", một fan bình luận. "Hãy cứ giữ thái độ chuyên nghiệp, Quả bóng vàng sớm muộn cũng về với Yamal", người thứ 2 lên tiếng. "Một cậu nhóc khiêm tốn", fan thứ 3 nhận xét.

Ở tuổi 18, Yamal đã giành vị trí thứ 2 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, điều chưa từng có trong lịch sử. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 2007 còn tạo thêm cột mốc ấn tượng khác, đó là trở thành cái tên đầu tiên giành giải Kopa (Cầu thủ U21 hay nhất) trong 2 mùa liên tiếp.

Với phong độ hiện tại, Yamal còn nguyên cơ hội phá kỷ lục giành Quả bóng vàng ở tuổi 21 của huyền thoại Ronaldo de Lima. Ở mùa này, sao trẻ người Tây Ban Nha vẫn chơi ấn tượng với 2 bàn, 2 kiến tạo sau 3 lần ra sân. Ở cấp tuyển, Yamal cũng góp 3 đường kiến tạo sau 2 trận ở vòng loại World Cup.

Sau quãng thời gian dưỡng thương, Yamal đã sẵn sàng trở lại với phong độ tốt nhất để cùng Barca chinh phục các mục tiêu ở mùa giải 2025/26.

