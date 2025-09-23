Yamal đi vào lịch sử của Quả bóng vàng

Rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội), Lamine Yamal là người giành danh hiệu Kopa, giải dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc của lễ trao giải Quả bóng vàng tại Pháp.

Yamal giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc tại lễ trao giải Quả bóng vàng.

Vượt qua những đối thủ đáng chú ý như Pau Curbasi hay Désiré Doué, Lamine Yamal được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ trẻ hay nhất năm (Kopa Trophy). Trên bục nhận giải, tài năng 18 tuổi của Barcelona gửi lời cảm ơn đến CLB, các đồng đội và gia đình, đồng thời dí dỏm nói: “Tôi không biết mình đã sẵn sàng cho giải thưởng lớn chưa. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa”.

Yamal không chỉ bảo vệ thành công danh hiệu Kopa, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành giải thưởng này hai năm liên tiếp, mà còn góp mặt trong top 10 đề cử Quả bóng Vàng - hạng mục được cả thế giới dõi theo.

Mùa giải 2024/25, ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha đóng vai trò then chốt giúp Barcelona giành cú ăn ba quốc nội gồm La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Sau 55 trận trên mọi đấu trường, anh ghi 18 bàn và kiến tạo 25 lần - những con số gần như không tưởng với một cầu thủ tuổi 18.

Thành tích ấy khiến giới mộ điệu đặt câu hỏi: liệu số 10 của Barca đã sẵn sàng vươn tới Quả bóng Vàng? Yamal được xem là đối thủ trực diện của Ousmane Dembélé, đặc biệt khi PSG của tiền đạo người Pháp vừa bước lên ngôi vô địch Champions League - lợi thế lớn trong cuộc đua danh hiệu cá nhân.

Giải Kopa do France Football tổ chức, dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất năm. Nhiều người thường nhầm lẫn nó với Golden Boy - giải thưởng cùng tiêu chí tuổi tác nhưng do tờ Tuttosport (Italy) sáng lập.

Yamal đã chứng minh anh không chỉ là tương lai, mà còn là hiện tại của bóng đá châu Âu. Và như chính lời hứa trên bục nhận giải, có lẽ cái tên Lamine Yamal sẽ còn được nhắc tới nhiều lần nữa trong những buổi gala Quả bóng Vàng.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.