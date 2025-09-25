Fenerbahce nhận trái đắng từ khi sa thải Mourinho

Gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trải qua chuỗi thành tích đáng quên kể từ khi sa thải HLV Jose Mourinho vào cuối tháng 8.

Với phong độ hiện tại, Fenerbahce cần nhanh chóng khắc phục sai lầm để tránh lặp lại một chiến dịch châu Âu đáng thất vọng.

Rạng sáng 25/9, Fenerbahce khởi đầu chiến dịch Europa League 2025/26 một cách đáng thất vọng, khi để thua 1-3 trước Dinamo Zagreb tại sân Maksimir, trong loạt trận đầu tiên của giai đoạn phân hạng.

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ Croatia, gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ chơi bạc nhược và để Dinamo Zagreb chọc thủng lưới tới 3 lần. Fenerbahce gặp khó trong việc tạo ra cơ hội dù kiểm soát bóng trong nhiều thời điểm.

Đây là trận không thắng thứ 3 liên tiếp của Fenerbahce kể từ khi sa thải Mourinho. Dù đã bổ nhiệm Domenico Tedesco - cựu HLV tuyển Bỉ - thay thế, CLB Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể chơi khởi sắc.

Trước đó, họ hòa liên tiếp hai trận ở giải VĐQG, qua đó bị Galatasaray bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Nhiều CĐV Fenerbahce bắt đầu giận dữ với ban lãnh đạo đội bóng và tân HLV Tedesco, đòi CLB phải có cải tổ sớm.

"Tedesco còn tệ hơn cả Mourinho, hãy sa thải hắn ta sớm", một CĐV Fenerbahce tên Manzi bình luận trên mạng xã hội. Trên bảng xếp hạng giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce giờ đã kém đại kình địch Galatasaray tới 6 điểm dù mùa giải mới trôi qua được 6 vòng.