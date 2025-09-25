Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Fenerbahce nhận trái đắng từ khi sa thải Mourinho

  • Thứ năm, 25/9/2025 08:46 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trải qua chuỗi thành tích đáng quên kể từ khi sa thải HLV Jose Mourinho vào cuối tháng 8.

Với phong độ hiện tại, Fenerbahce cần nhanh chóng khắc phục sai lầm để tránh lặp lại một chiến dịch châu Âu đáng thất vọng.

Rạng sáng 25/9, Fenerbahce khởi đầu chiến dịch Europa League 2025/26 một cách đáng thất vọng, khi để thua 1-3 trước Dinamo Zagreb tại sân Maksimir, trong loạt trận đầu tiên của giai đoạn phân hạng.

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ Croatia, gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ chơi bạc nhược và để Dinamo Zagreb chọc thủng lưới tới 3 lần. Fenerbahce gặp khó trong việc tạo ra cơ hội dù kiểm soát bóng trong nhiều thời điểm.

Đây là trận không thắng thứ 3 liên tiếp của Fenerbahce kể từ khi sa thải Mourinho. Dù đã bổ nhiệm Domenico Tedesco - cựu HLV tuyển Bỉ - thay thế, CLB Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể chơi khởi sắc.

Trước đó, họ hòa liên tiếp hai trận ở giải VĐQG, qua đó bị Galatasaray bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Nhiều CĐV Fenerbahce bắt đầu giận dữ với ban lãnh đạo đội bóng và tân HLV Tedesco, đòi CLB phải có cải tổ sớm.

"Tedesco còn tệ hơn cả Mourinho, hãy sa thải hắn ta sớm", một CĐV Fenerbahce tên Manzi bình luận trên mạng xã hội. Trên bảng xếp hạng giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce giờ đã kém đại kình địch Galatasaray tới 6 điểm dù mùa giải mới trôi qua được 6 vòng.

Julian Alvarez thách thức Real Madrid

Chiến thắng 3-2 trước Rayo Vallecano thuộc vòng 6 La Liga không chỉ mang về ba điểm quý giá cho Atletico Madrid, mà còn thắp sáng lại niềm tin nơi khán giả Metropolitano.

13 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Fenerbahce Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

