Truyền thông ngoại đã sai về cầu thủ lai Hàn Quốc

Truyền thông Đức và Trung Quốc thổi phồng chuyện quân ngũ, nhưng thực tế luật Hàn Quốc khẳng định Castrop không lo gián đoạn sự nghiệp.

Castrop chọn khoác áo đội tuyển Hàn Quốc.

Tên tuổi Jens Castrop (Mönchengladbach) trở thành tâm điểm chú ý sau màn ra mắt trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc. Thế nhưng, thay vì tập trung vào phong độ trên sân, một số tờ báo Đức và Trung Quốc lại dựng nên tranh cãi thiếu căn cứ, cho rằng sự nghiệp của anh có thể bị gián đoạn bởi nghĩa vụ quân sự.

Tờ Bild (Đức) khẳng định việc Castrop chọn quốc tịch Hàn Quốc đồng nghĩa với việc sớm muộn cũng phải tạm ngừng sự nghiệp để nhập ngũ. Bài báo còn lôi trường hợp Son Heung-min và Kim Min-jae - những người chỉ được miễn nhờ huy chương vàng Asiad - để suy đoán Castrop có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Tại Trung Quốc, trang Sohu còn giật tít khiêu khích rằng “Castrop gặp rắc rối ngay cả với nghĩa vụ quân sự”. Họ thậm chí dẫn luật một cách phiến diện, cho rằng cầu thủ lai có thể hoãn nhập ngũ đến 37 tuổi nhưng nếu nhận chế độ đội tuyển quốc gia thì lập tức bị ràng buộc. Đây là sự chắp vá tùy tiện, thiếu hiểu biết về quy định pháp lý tại Hàn Quốc.

Trái với những diễn giải sai lệch trên, Luật nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc có những quy định rất cụ thể. Với Castrop - con của mẹ người Hàn và cha người nước ngoài - anh chỉ được xem là đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ khi cư trú dài hạn hoặc tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên trong nước. Khi sự nghiệp gắn bó với châu Âu, anh không bị ràng buộc bởi luật nhập ngũ.

Hơn nữa, sau tuổi 37, cầu thủ sẽ tự động chuyển sang diện lao động thời chiến, nên gần như không có khả năng sự nghiệp bị gián đoạn. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và phía Castrop chắc chắn rà soát kỹ lưỡng điều này trước khi hoàn tất thủ tục nhập tịch, bởi nghĩa vụ quân sự luôn là một trong những yếu tố cơ bản nhất trong quá trình xét duyệt.

Castrop hiện thi đấu ở Đức.

Việc một số tờ báo đem Castrop so với Son Heung-min càng cho thấy sự thiếu hiểu biết. Son là công dân Hàn Quốc toàn phần, buộc phải thực hiện nghĩa vụ và chỉ được miễn nhờ thành tích đặc biệt. Trong khi đó, Castrop nhập tịch với tư cách song tịch, cấu trúc pháp lý hoàn toàn khác biệt. Việc áp dụng cùng một chuẩn mực cho hai trường hợp rõ ràng chỉ nhằm giật gân, câu lượt xem.

Sự thật là Castrop không đối diện bất kỳ rủi ro pháp lý nào ảnh hưởng đến sự nghiệp. Ngược lại, anh đang từng bước khẳng định vị thế: để lại dấu ấn trong các trận gặp Mỹ và Mexico, đồng thời được trao suất đá chính trước Leverkusen tại Bundesliga.

Với tư cách cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc, Castrop đương nhiên mang tính biểu tượng đặc biệt. Nhưng những câu chuyện “quân ngũ” do truyền thông nước ngoài dựng lên chỉ còn là vô nghĩa. Điều duy nhất có thể định đoạt tương lai của anh không phải những dòng luật khô khan, mà chính là phong độ và tài năng trên sân cỏ.

Có thể khẳng định: Castrop sẽ không bị nghĩa vụ quân sự làm gián đoạn sự nghiệp. Tương lai của anh chỉ được viết tiếp bằng những trận đấu, những bàn thắng và nỗ lực khẳng định bản thân nơi sân cỏ.