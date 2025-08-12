Điều chưa từng xảy ra với tuyển Hàn Quốc

Jens Castrop chính thức chuyển đổi quốc tịch Đức sang Hàn Quốc, chứng kiến lần đầu tiên đội tuyển xứ kim chi sẽ sử dụng một cầu thủ nhập tịch từ Đức.

Việc chuyển đổi quốc tịch của Castrop là một bước đi chiến lược của KFA.

Theo Kicker, tiền vệ đa năng của Borussia Monchengladbach từ chối cơ hội lên tuyển Đức trong tương lai, để lựa chọn cống hiến cho quê mẹ Hàn Quốc. Có bố là người Đức và mẹ là người Hàn, Castrop sinh năm 2003 tại Düsseldorf, chơi đủ cho các cấp độ tuyển trẻ Đức từ U16 đến U21.

Tuy nhiên, anh bày tỏ mong muốn đại diện cho quê hương mẹ đẻ, quyết định được đưa ra sau các cuộc gặp với ban huấn luyện đội tuyển Hàn Quốc trong năm nay. HLV Hong Myung-bo nhiều lần bay sang Đức từ đầu năm để thuyết phục Castrop khoác áo đội tuyển xứ kim chi.

Theo Chosun, Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cũng xác nhận FIFA đã ghi danh Castrop là cầu thủ có quốc tịch Hàn Quốc. Sự đa năng và kinh nghiệm thi đấu ở Bundesliga khiến Castrop trở thành ứng viên lý tưởng để giải quyết những điểm yếu trong đội hình Hàn Quốc hiện tại.

Anh được xem là giải pháp tiềm năng cho hai vị trí mà HLV Hong Myung-bo đang đau đầu: hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển xứ kim chi sử dụng một cầu thủ nhập tịch từ Đức.

Về phần tuyển Đức, HLV Julian Nagelsmann được tiết lộ thất vọng với quyết định chuyển quốc tịch của Castrop. Tuy nhiên, thuyền trưởng "Mannschaft" chỉ có thể tự trách mình khi chưa gọi cầu thủ này lên tuyển lần nào từ đầu năm.

Việc chiêu mộ thành công Castrop là một bước đi chiến lược của KFA, bổ sung chiều sâu và tính linh hoạt cho đội hình Hàn Quốc trước thềm World Cup 2026, cho thấy xu hướng nhập tịch cầu thủ đang lan tỏa mạnh mẽ ở châu Á.