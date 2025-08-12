Barcelona sắp tạo cột mốc chưa từng có ở châu Âu

Nếu được UEFA bật đèn xanh, Barcelona sẽ trở thành CLB đầu tiên thi đấu một trận chính thức của giải VĐQG bên ngoài lãnh thổ châu Âu.

Barcelona có thể đá trận La Liga ở Mỹ mùa này.

Theo nguồn tin từ RAC1, Barcelona dự kiến thu về khoảng 5-6 triệu euro nếu trận đấu vòng 17 La Liga với Villarreal được tổ chức tại sân Hard Rock Stadium (Miami, Mỹ) vào ngày 20/12/2025. Đây là bước đi nằm trong kế hoạch toàn cầu hóa thương hiệu La Liga, đồng thời mở rộng thị trường tại Bắc Mỹ.

Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) bật đèn xanh cho đề xuất này, nhưng trận đấu vẫn cần sự phê duyệt chính thức từ UEFA và FIFA. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một trận đấu La Liga diễn ra ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số cổ động viên và giới chuyên môn cho rằng việc di dời địa điểm sẽ làm mất đi lợi thế sân nhà, đồng thời ảnh hưởng đến quyền lợi của người hâm mộ địa phương. Đáng chú ý, theo Cadena SER, nhiều đội trưởng của các CLB La Liga khẳng định họ không hề được thông báo trước về kế hoạch này.

Trong khi Villarreal tỏ ra sẵn sàng “hợp tác” để tạo nên sự kiện lịch sử, Barca có thể coi đây là cơ hội vừa quảng bá thương hiệu, vừa bổ sung nguồn thu đáng kể giữa bối cảnh tài chính vẫn còn nhiều thách thức. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra trong thời gian tới, và nếu thuận lợi, trận Villarreal - Barcelona tại Miami hứa hẹn sẽ là dấu mốc mới của bóng đá Tây Ban Nha trên bản đồ toàn cầu.