Fermin Lopez là 'báu vật' của Barcelona

Chỉ một trận Joan Gamper Trophy trước Como, Fermin Lopez gửi đi thông điệp rõ ràng: anh sẵn sàng bước vào mùa giải mới với phong độ đỉnh cao.

Fermin Lopez đang có phong độ cao thời gian qua.

Mùa 2025 này của Fermin quá ấn tượng để còn coi anh là “kép phụ” cho bất kỳ ai. Trước Como, anh tiếp tục viết thêm một chương rực rỡ vào câu chuyện thăng tiến của mình với cú đúp ngay trong hiệp một - hai bàn thắng không chỉ mang tính chất giao hữu, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế.

Bản lĩnh của người luôn phải chiến đấu

Từ khi còn là cậu bé ở La Masia, Fermin quen với việc phải “gào” lên bằng màn trình diễn trên sân để người ta nhìn thấy mình. Chiều cao khiêm tốn, thể hình mảnh khảnh, lại phát triển chậm hơn bạn đồng trang lứa, anh buộc phải bù đắp bằng kỹ thuật, năng lượng và khát khao. Điều đó rèn cho Fermin thói quen chiến đấu không ngừng - một phẩm chất vẫn còn nguyên vẹn đến hôm nay.

Trước Como, dù chỉ là trận giao hữu, anh vẫn chơi với sự quyết liệt như đang đá một trận chung kết. Bàn mở tỷ số đến từ khả năng đánh hơi tình huống: tận dụng pha phá bóng vụng về của hàng thủ đối phương, Fermin băng xuống dứt điểm chéo góc đầy gọn gàng. Bàn thứ hai lại phô diễn kỹ thuật và sự tự tin: nhận đường chuyền của Frenkie de Jong, anh tung cú sút đưa bóng ghim thẳng vào góc cao - một pha kết thúc mà thủ môn chỉ biết đứng nhìn.

Trong số các tiền vệ Barca hiện tại, hiếm ai hội tụ nhiều phẩm chất phù hợp với triết lý của Hansi Flick như Fermin. Anh hoạt động rộng, gây áp lực không bóng, di chuyển liên tục giữa các tuyến để mở ra khoảng trống, đồng thời sở hữu khả năng dứt điểm - điều mà không phải tiền vệ nào của Barca cũng có.

Mùa trước, Fermin chứng minh anh là “máy chạy” của tuyến giữa, luôn hiện diện ở những điểm nóng. Chính phong cách này giúp anh chiếm trọn niềm tin của Flick, bất chấp việc Barca đang sở hữu dàn tiền vệ dày đặc. Và ở trận đấu này, khi Dani Olmo vẫn gặp vấn đề cơ bắp, Fermin lập tức tận dụng cơ hội để củng cố vị trí.

MU từng bày tỏ sự quan tâm đến Fermin Lopez.

Barca có bảy tiền vệ cho ba suất đá chính. Với sự xuất hiện của Olmo, Pedri, De Jong, Gavi cùng một vài phương án xoay tua, bất cứ ai muốn giữ vị trí đều phải duy trì phong độ cao liên tục. Fermin hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Cú đúp vào lưới Como không chỉ giúp anh “ghi điểm” trước HLV mà còn gia cố cho niềm tin rằng mình xứng đáng góp mặt trong đội hình xuất phát khi Barca gặp Mallorca ở vòng mở màn La Liga. Vấn đề nằm ở chỗ, Flick bây giờ sẽ phải đối diện với một “cơn đau đầu” dễ chịu: giữ nguyên bộ ba De Jong - Pedri - Fermin, hay trao cơ hội cho Olmo và Gavi, những người cũng đang khao khát thể hiện.

Bỏ ngoài tai thị phi chuyển nhượng

Giữa những tin đồn về sự quan tâm của một vài CLB khác, Fermin vẫn tập trung tuyệt đối vào chuyên môn. Anh vừa trở lại sau chấn thương đầu gối nhẹ khiến mình bỏ lỡ trận cuối của tour du đấu châu Á, và lập tức để lại dấu ấn khi được đá chính cùng De Jong và Pedri - một bộ ba đã chơi ăn ý đến mức “thuộc bài”.

Flick, với tư duy thực dụng, hẳn sẽ rất hài lòng khi thấy một cầu thủ trẻ vừa biết tận dụng cơ hội, vừa duy trì được cường độ thi đấu cao sau thời gian nghỉ. Trong một mùa giải hứa hẹn căng thẳng, sở hữu mẫu cầu thủ như Fermin chính là “của quý” cho Barca.

Cú đúp ở Gamper không chỉ dành cho các khán đài Camp Nou (nay là Spotify Camp Nou sau khi sửa xong), mà còn là lời nhắc gửi tới toàn bộ phòng thay đồ: không ai an toàn nếu không chứng minh mình xứng đáng. Gavi - người chơi rất hay ở tour du đấu châu Á - vẫn phải ngồi dự bị trước Como. Olmo, bản hợp đồng được kỳ vọng, cũng sẽ phải chạy đua để giành lại suất đá chính.

Fermin Lopez là viên ngọc quý Barca phải giữ.

Ở Barca, chỗ đứng không đến từ tên tuổi, mà từ phong độ và sự phù hợp với chiến thuật. Và hiện tại, Fermin đang sở hữu cả hai yếu tố đó.

Câu chuyện của Fermin Lopez là minh chứng sống động cho việc ý chí và phong cách thi đấu có thể phá vỡ mọi rào cản. Từ một cầu thủ từng bị đánh giá thấp ở La Masia vì thể hình, anh đã leo lên vị trí mà ngay cả một ngôi sao như Dani Olmo cũng phải dè chừng.

Mùa giải mới sắp khởi tranh, Barca cần những người sẵn sàng ra sân và tạo khác biệt ngay lập tức. Trước mắt Flick, Fermin Lopez chính là hình mẫu tiêu biểu: bùng nổ, bền bỉ, và luôn khiến HLV phải “đau đầu” theo cách tích cực nhất.