Bí quyết của người phụ nữ châu Á duy nhất giữ kỷ lục marathon

Naoko Takahashi – người phụ nữ nhỏ bé đến từ Gifu, Nhật Bản – viết nên một trong những hành trình kỳ vĩ nhất trong lịch sử điền kinh châu Á và thế giới.

Takahashi là phụ nữ châu Á duy nhất nắm kỷ lục marathon thế giới.

Từ một vận động viên ít tên tuổi, Takahashi vươn lên thành nữ hoàng marathon, chinh phục cả đấu trường châu Á, Olympic và là nữ VĐV châu Á duy nhất từng nắm kỷ lục thế giới môn này. Hành trình trở thành huyền thoại của Takahashi không phải là một câu chuyện cổ tích về tài năng thiên bẩm, mà minh chứng cho sự kiên trì, kỷ luật sắt và ý chí phi thường.

Từng bước vươn lên đỉnh cao

Takahashi sinh năm 1972 tại tỉnh Gifu. Ban đầu, cô không phải gương mặt sáng giá trong làng điền kinh Nhật Bản. Suốt những năm đầu sự nghiệp, Takahashi chỉ tham gia các giải trong nước, thường xếp sau những đàn chị nổi tiếng. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi cô được HLV Yoshio Koide dẫn dắt – người nhận ra tiềm năng bền bỉ phi thường của Takahashi.

Koide không xây dựng Takahashi như một VĐV tốc độ ngắn hạn, mà kiên trì rèn giũa sức bền, khả năng phân phối nhịp độ và tinh thần thép. Những năm 1995-1997, Takahashi dần vươn lên, tạo nền móng cho các kỳ tích sau này. Năm 1998, Takahashi lập kỷ lục marathon nữ ở Nhật với thành tích 2 giờ 25 phút 48 giây dù ít ai để ý.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Takahashi đến tại Asian Games 1998 ở Bangkok, Thái Lan. Khi đó, các VĐV Trung Quốc và Hàn Quốc thay nhau thống trị marathon nữ châu Á. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm khắc nghiệt, cô thể hiện một sự dẻo dai đáng kinh ngạc.

Takahashi không chỉ giành huy chương vàng mà còn lập kỷ lục marathon nữ châu Á với thành tích 2 giờ 21 phút 47 giây, bỏ xa người về nhì đến 13 phút. Chiến thắng đưa cô từ một "vận động viên vô danh" của Nhật Bản lên bản đồ marathon quốc tế, tạo tiền đề vững chắc cho những mục tiêu lớn hơn.

Giây phút đăng quang ngọt ngào của Takahashi.

Tại Olympic Sydney 2000, Takahashi bước vào cuộc đua với áp lực khổng lồ. Nhật Bản trải qua 76 năm không có HCV ở môn điền kinh. Trong bối cảnh đó, Takahashi thể hiện phong độ hoàn hảo. Trong suốt cuộc thi, Takahashi luôn giữ vị trí trong nhóm dẫn đầu, thi đấu đầy toan tính và kiên nhẫn.

Đến khoảng km thứ 35, khi cuộc đua đi vào giai đoạn quyết định, Takahashi thực hiện những sải bước mạnh mẽ để bỏ lại các đối thủ phía sau. Cô duy trì khoảng cách, lao thẳng về phía trước và một mình băng qua vạch đích trong niềm vỡ òa của hàng triệu người hâm mộ.

Takahashi giành huy chương vàng Olympic với thời gian 2 giờ 23 phút 14 giây, trở thành vận động viên nữ Nhật Bản đầu tiên vô địch marathon tại Thế vận hội và lập kỷ lục Olympic tồn tại suốt 12 năm.

Sau khi có được vinh quang Olympic, Takahashi không dừng lại. Mục tiêu tiếp theo của cô là vượt qua giới hạn của chính mình và cả thế giới. Chỉ một năm sau, tại Berlin Marathon 2001, cô lại làm nên lịch sử.

Thành công nhờ chạy liên tục

Berlin Marathon 2001 là cuộc đua mà Takahashi chuẩn bị kỹ lưỡng để phá kỷ lục. Với tốc độ đều đặn và sự hỗ trợ của những người dẫn tốc, cô duy trì một nhịp độ không tưởng. Cuối cùng, Takahashi xuất sắc về đích với thời gian 2 giờ 19 phút 46 giây, trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới chạy marathon dưới 2 giờ 20 phút.

Hành trình của Takahashi sẽ không thể trọn vẹn nếu không nhắc đến triết lý huấn luyện độc đáo của HLV Koide. Ông tin vào phương pháp "chạy với khối lượng lớn" (high-volume training). Takahashi thường xuyên chạy hơn 1.000 km mỗi tháng thời đỉnh cao, một con số khủng khiếp mà ít vận động viên nào có thể duy trì.

Takahashi và HLV Koide.

Ngoài ra, Koide còn chú trọng vào việc rèn luyện tâm lý thép cho học trò. Ông tạo ra những buổi tập khắc nghiệt để Takahashi quen với cảm giác đau đớn và mệt mỏi trong cuộc đua. Ông dạy cô cách vượt qua giới hạn bản thân, biến những nỗi đau về thể xác thành động lực trong từng bước chạy để chiến thắng.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa một huấn luyện viên tài ba, giáo án tập luyện khoa học và trên hết là ý chí không bao giờ bỏ cuộc đã tạo nên một Takahashi vĩ đại. Sau đỉnh cao 2001, Takahashi tiếp tục thi đấu, giành thêm một số chiến thắng lớn như vô địch Berlin Marathon lần thứ hai (2002). Tuy nhiên, tuổi tác và chấn thương dần bào mòn phong độ. Cô không còn giữ được ưu thế tại các kỳ Olympic sau đó. Năm 2008, Takahashi chính thức giải nghệ, khép lại hành trình vàng son.

Takahashi là một nhà vô địch và người truyền cảm hứng. Hàng triệu người Nhật, đặc biệt phụ nữ, bắt đầu chạy bộ sau khi chứng kiến những chiến thắng lịch sử của cô. Nhiều VĐV nữ Nhật Bản sau này, như Mizuki Noguchi (HCV Olympic 2004), coi Takahashi là thần tượng.