John Terry: 'Chạy marathon khó hơn đá bóng'

Huyền thoại của Chelsea và đội tuyển Anh, John Terry, từng trải lòng về hành trình lấn sân sang bộ môn marathon.

Terry có trải nghiệm thú vị khi lấn sân sang marathon.

Hồi tháng 5, Terry hoàn thành chặng đường 42,195 km với thành tích 5 giờ 0 phút 43 giây tại giải London Marathon 2025. Dù kết quả không quá nổi bật so với những vận động viên khác, cựu danh thủ tuyển Anh tin rằng đây là một “chiến thắng lớn về mặt ý chí” và là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thể thao sau khi giải nghệ bóng đá.

Chia sẻ sau cuộc đua, Terry nhấn mạnh sự khác biệt giữa bóng đá và marathon: "Chạy marathon là một thử thách hoàn toàn khác. Trong bóng đá, bạn có thể dừng lại, thay đổi hướng hoặc nhận sự hỗ trợ từ đồng đội. Nhưng với marathon, bạn phải đối mặt với chính mình trong suốt 42,195 km”.

Terry nổi tiếng với thể chất mạnh mẽ khi còn thi đấu. Ảnh: Reuters.

Anh thừa nhận rằng dù từng trải qua nhiều trận đấu căng thẳng trong sự nghiệp đỉnh cao, thử thách của marathon mang tính đặc biệt hơn, đòi hỏi sự kiên trì và sức bền tinh thần vượt trội.

“Mỗi bước chạy là một cuộc chiến với chính bản thân. Trong bóng đá, bạn có chiến thuật và đồng đội bên cạnh, còn marathon thì chỉ có mình mình”, Terry nói thêm.

Terry bày tỏ hy vọng trải nghiệm của mình sẽ truyền cảm hứng để nhiều người thử sức với marathon, qua đó lan tỏa tinh thần thể thao và ý chí bền bỉ đến cộng đồng.

Terry được biết đến là một trong những trung vệ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình và là huyền thoại của Chelsea. Anh cùng "The Blues" chinh phục 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 5 FA Cup, 3 League Cup và 1 Europa League.

