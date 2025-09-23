Người châu Á thống trị marathon nhờ dải băng tinh thần

Sự thống trị của các VĐV châu Á trong môn marathon ở giai đoạn trước và sau Thế chiến thứ hai là một hiện tượng đáng chú ý, với nhiều yếu tố đặc thù.

2 VĐV Nhật truyền nhau dải tasuki.

Truyền thông thích khai thác động lực tinh thần và ý chí dân tộc. Sohn Kee-chung (vô địch Olympic Berlin 1936) và Suh Yun-bok (vô địch và lập kỷ lục Boston Marathon 1947) là những ví dụ điển hình. Họ thi đấu để giành vinh quang cho một quốc gia đang chịu áp bức và sau đó là gắng vươn lên khi vừa giành lại độc lập.

Thành công từ phong trào chạy bộ

Đây là yếu tố quan trọng không thể thiếu. Trong bối cảnh bị đô hộ và sau đó là giai đoạn tái thiết đất nước, marathon không chỉ là một môn thể thao, mà còn là biểu tượng của tinh thần quốc gia. Chiến thắng của Sohn Kee-chung và Suh Yun-bok là cách để khẳng định sự tồn tại, sức mạnh và niềm tự hào dân tộc trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả.

Thành công của họ đến từ bệ phóng rèn luyện phong trào chạy bộ và sự huấn luyện có hệ thống. Bản thân 2 VĐV Sohn Kee-chung và Suh Yun-bok tuy là người gốc Hàn nhưng chịu ảnh hưởng từ phương pháp tập luyện của người Nhật. Sohn Kee-chung tập luyện với người Nhật và truyền thụ kinh nghiệm cho Suh Yun-bok.

Phải khẳng định ở Nhật Bản, marathon đã trở thành một phong trào được tổ chức rất tốt ngay từ đầu thế kỷ 20. Đáng chú ý là Hệ thống Ekiden - một hình thức chạy tiếp sức đường dài rất phổ biến ở Nhật Bản, được xem là nền tảng đào tạo các VĐV marathon. Nó giúp xây dựng một nền văn hóa chạy bộ mạnh mẽ và tạo ra một thế hệ các VĐV có sức bền vượt trội.

Giải marathon tại Nhật có rất nhiều người tham gia.

Ekiden là từ ghép của "eki" (trạm) và "den" (truyền tin). Thuật ngữ này có nguồn gốc từ hệ thống truyền tin cổ xưa của Nhật Bản, nơi các trạm tiếp sức được thiết lập để chuyển phát tài liệu quan trọng bằng ngựa hoặc người.

Trong thể thao, Ekiden là cuộc đua mà các thành viên của một đội thay phiên nhau chạy một quãng đường nhất định để hoàn thành một tổng cự ly marathon hoặc siêu marathon. Điểm đặc biệt của Ekiden so với các cuộc chạy tiếp sức khác là vật truyền tay không phải là gậy mà là một dải băng vải gọi là "tasuki". Dải băng này mang ý nghĩa tượng trưng cho sự gắn kết và tinh thần trách nhiệm của cả đội.

Các cuộc đua Ekiden thường có cự ly rất dài, đòi hỏi các VĐV phải duy trì sức bền và tốc độ cao trong một thời gian dài. Việc thi đấu và tập luyện trong một môi trường cạnh tranh như vậy giúp họ phát triển thể lực vượt trội, chuẩn bị tốt cho cự ly 42,195 km của một cuộc marathon.

Phong trào nhưng đòi hỏi tinh thần cao

Đặc điểm nổi bật của Ekiden là tinh thần tập thể. Ekiden đề cao tinh thần đồng đội hơn là thành tích cá nhân. Mỗi VĐV phải cố gắng hết mình không chỉ vì bản thân mà còn vì vinh quang của cả đội. Việc chuyền "tasuki" là khoảnh khắc thiêng liêng, thể hiện sự tin tưởng và trách nhiệm giữa các thành viên.

Ekiden không chỉ là cuộc đua thể chất mà còn là cuộc chiến tinh thần. Mỗi VĐV phải chịu áp lực rất lớn khi chạy vì cả đội, không chỉ vì bản thân. Điều này giúp họ rèn luyện ý chí, sự quyết tâm và khả năng chịu đựng áp lực tâm lý, những yếu tố quan trọng để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong một cuộc đua marathon.

Theo thời gian, Ekiden đóng vai trò là một nền tảng quan trọng để phát hiện và rèn luyện các tài năng marathon. Chế độ tập luyện và thi đấu trong các giải Ekiden giúp các VĐV tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện sức bền và khả năng chịu đựng áp lực, từ đó trở thành những chân chạy marathon hàng đầu.

Các giải Ekiden, đặc biệt là các giải dành cho sinh viên đại học như Hakone Ekiden, hoạt động như một hệ thống sàng lọc và tuyển chọn tài năng. Các VĐV trẻ được bộc lộ khả năng, thu hút sự chú ý của các huấn luyện viên và các đội tuyển chuyên nghiệp. Điều này tạo ra một nguồn lực dồi dào và chất lượng cao cho môn marathon Nhật Bản.

Huyền thoại marathon Naoko Takahashi.

Hiện nay, các giải Ekiden thường được tổ chức cho các đội đại học hoặc doanh nghiệp. Trong đó, giải Hakone Ekiden là nổi tiếng nhất. Được tổ chức vào dịp năm mới, giải đua này thu hút sự quan tâm của hàng triệu người dân Nhật Bản, trở thành một sự kiện văn hóa và thể thao không thể thiếu.

Chính nhờ hệ thống Ekiden, các VĐV Nhật Bản tạo dựng được một nền tảng vững chắc và gặt hái nhiều thành công rực rỡ trên đường đua marathon quốc tế trong quá khứ. Ngoài những VĐV thống trị kỷ lục thế giới 80 năm trước, sau này, hệ thống Ekiden còn sản sinh ra nhiều VĐV xuất sắc.

Điển hình là Naoko Takahashi. Bà là một trong những VĐV nữ thành công nhất của Nhật Bản, biểu tượng của Ekiden. Naoko giành huy chương vàng Olympic Sydney 2000, trở thành VĐV nữ Nhật Bản đầu tiên vô địch Olympic ở môn điền kinh. Takahashi cũng là VĐV nữ đầu tiên trên thế giới chạy marathon dưới 2 giờ 20 phút.

Mizuki Noguchi cũng là một VĐV nữ nổi tiếng trưởng thành từ Ekiden. Cô nối tiếp thành công của Naoko Takahashi, giành huy chương vàng Olympic Athens 2004 và vô địch giải Berlin Marathon 2025.