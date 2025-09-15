Hà Nội sẵn sàng cho giải marathon Quốc tế mùa thứ 4

Giải marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 sắp khởi tranh, hứa hẹn trải nghiệm chuẩn quốc tế và bùng nổ tinh thần sống khỏe.

Cung đường chạy của giải marathon Quốc tế Hà Nội rất đẹp.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, hàng chục nghìn vận động viên trong và ngoài nước sẽ hội tụ tại Thủ đô để tham gia giải marathon Quốc tế Hà Nội mùa thứ 4 - sự kiện thể thao diễn ra ngay sau chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mỗi mùa giải, bộ vật phẩm dành cho vận động viên luôn được chờ đợi. Năm nay, thiết kế lấy cảm hứng từ Khuê Văn Các và tinh thần “Những đường cong giao thoa”, thể hiện sự uyển chuyển và sức mạnh cộng đồng. Huy chương hoàn thành được xem như tác phẩm nghệ thuật, kết hợp tinh hoa truyền thống với hơi thở hiện đại.

Nhà tài trợ chiến lược tiên phong ứng dụng AI vào thể thao cộng đồng qua trải nghiệm số AI Transformation Movement, cho phép người dùng tạo video cá nhân hóa hành trình chạy chỉ từ một bức ảnh. Ban tổ chức cũng triển khai hệ thống video cá nhân hóa miễn phí cho toàn bộ vận động viên, kể cả các em nhỏ ở KIDS RUN.

Đáng chú ý, đường chạy mùa giải thứ 4 tiếp tục được Hiệp hội marathon Thế giới (AIMS) công nhận đạt chuẩn quốc tế và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chứng nhận. Đây là “hộ chiếu” giúp thành tích của vận động viên được ghi nhận toàn cầu, mở ra cơ hội tham gia các giải danh giá thuộc hệ thống Abbott World Marathon Majors như Boston, Chicago hay London.

Với sự chuẩn bị công phu về công nghệ, hình ảnh và chất lượng chuyên môn, giải marathon Quốc tế Hà Nội đang khẳng định vị thế là sự kiện thể thao - văn hóa - du lịch tiêu biểu của Thủ đô, góp phần lan tỏa tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”.