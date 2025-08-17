Hơn 7.000 VĐV bùng nổ tại giải Marathon Quốc tế 2025

Hơn 7.000 vận động viên trong và ngoài nước cùng nhau tạo nên ngày hội thể thao sôi động tại giải Marathon Quốc tế 2025 hôm 16/8.

Giải chạy tại Flamingo Đại Lải thu hút hơn 7.000 VĐV tham gia.

Ngày 16/8, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 55 năm ngày phát sóng đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Giải Marathon Quốc tế VTV 2025 với chủ đề "Nhịp điệu xuyên thời gian" chính thức khai mạc tại Flamingo Đại Lải.

Sự kiện quy tụ hơn 7.000 vận động viên trong và ngoài nước tranh tài ở ba cự ly 21 km, 10 km và 6,8 km. Đường chạy được thiết kế độc đáo, đi qua rừng thông xanh mướt, hồ nước thơ mộng và kiến trúc ấn tượng, tạo nên trải nghiệm khó quên trong khung cảnh hoàng hôn lãng mạn. Đặc biệt, năm nay có sự góp mặt của các runner đến từ 8 quốc gia, góp phần tăng tính hấp dẫn và mang đến cơ hội giao lưu quốc tế.

Bên cạnh giá trị thể thao, giải còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với hoạt động trao tặng 300 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tại Phú Thọ. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của các đơn vị tổ chức và đồng hành.

Đại diện ban tổ chức cho biết giải đấu không chỉ nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe cộng đồng mà còn là dịp quảng bá văn hóa, du lịch địa phương. Sự kiện nhận được sự chung tay của Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ, Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cùng sự đồng hành chiến lược của LPBank.

Với thông điệp kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, VTV Marathon 2025 là một giải chạy, đồng thời ngày hội truyền cảm hứng, nơi tinh thần bền bỉ và năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ.