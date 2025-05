Giải đi bộ - chạy bộ thu hút hơn 6.000 người tham gia

Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức. Theo ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, giải thu hút khoảng 6.000 vận động viên tham gia, trong đó có hơn 1.000 nhà báo, phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan báo chí trung ương, địa phương cùng sinh viên các khoa báo chí, truyền thông trên cả nước.

Giải gồm các cự ly chạy 5 km, 10 km, 21 km và đi bộ 3,5 km, tạo cơ hội cho các vận động viên chinh phục những cung đường đẹp nhất trung tâm TP Hồ Chí Minh như đường Nguyễn Huệ, Cột cờ Thủ Ngữ, đường Tôn Đức Thắng ven sông Sài Gòn, Cầu Ba Son, Thủ Thiêm… Tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng, bên cạnh những phần thưởng đặc biệt dành cho các nhà báo có thành tích thi đấu xuất sắc.

Đặc biệt, các vận động viên hoàn thành cự ly trong thời gian quy định sẽ được nhận kỷ niệm chương mang số 100 - biểu tượng 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, kèm theo logo Hội Nhà báo Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động thể thao, giải còn tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trên đường chạy, triển lãm báo chí, không gian trưng bày các sản phẩm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch.

Giải đấu còn hướng tới phát huy tinh thần “thành phố nghĩa tình” khi tổ chức quyên góp ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM nhân dịp 20 năm thành lập hội.

Giải đi bộ - chạy bộ “Tự hào Thành phố tôi yêu” Cúp Agribank 2025 không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là dịp để cộng đồng làm báo và công chúng cùng tôn vinh tình yêu với TP.HCM, niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết vì cộng đồng.

