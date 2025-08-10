Haaland tỏa sáng giúp Man City thắng 3-0

Manchester City có màn chạy đà hoàn hảo cho mùa giải Premier League 2025/26 với chiến thắng thuyết phục 3-0 trong trận giao hữu trước Palermo tại Sicily (Italy).

Rạng sáng 10/8, Manchester City nâng cao chiếc Cúp Anglo Palermitan trong lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức. Bàn mở tỷ số ở phút 25 từ Erling Haaland và cú đúp của Tijjani Reijnders tạo nên sự khác biệt trong trận đấu.

HLV Pep Guardiola sử dụng toàn bộ 22 cầu thủ trong chuyến hành quân đến Sicily, nhằm đảm bảo đội hình đạt trạng thái tốt nhất trước khi mùa giải chính thức khởi tranh vào cuối tuần tới.

Manchester City được tiếp đón như những vị khách danh dự, với sự nồng nhiệt từ người hâm mộ, cầu thủ và nhân viên của Palermo - câu lạc bộ cũng thuộc hệ thống City Football Group (CFG). Ngay phút thứ 3, Palermo suýt mở tỷ số khi hậu vệ Pietro Ceccaroni đánh đầu từ quả phạt góc, đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành của James Trafford.

Tuy nhiên, Manchester City nhanh chóng lấy lại thế trận, áp đặt lối chơi chuyền bóng quen thuộc và đẩy đội bóng Serie B vào thế phòng ngự. Bàn mở tỷ số đến ở phút 25, khi Erling Haaland nhận đường chuyền từ Rico Lewis bằng chân trái, trước khi tung cú sút mạnh và hiểm hóc bằng chân phải, đánh bại thủ môn đối phương.

Trước khi hiệp một khép lại, Manchester City tạo ra nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt, với các pha dứt điểm của John Stones, Rayan Ait-Nouri và Omar Marmoush đều rất gần bàn thắng. Sang hiệp hai, Pep Guardiola thực hiện 10 sự thay đổi trong đội hình, mang lại luồng gió mới cho Manchester City.

Haaland ghi bàn cho Man City trước Palermo.

Phút 60, Tijjani Reijnders ghi bàn thứ hai cho đội khách. Anh di chuyển khéo léo vào khoảng trống bên cánh phải, chỉ cần một nhịp chạm bóng trước khi tung cú sút không thể cản phá qua tầm với của thủ môn Alfred Gomis. Tiền vệ gốc Indonesia sau đó kết thúc trận đấu với cú đúp, khi anh đột phá qua hàng phòng ngự Palermo và nhẹ nhàng dứt điểm ấn định tỷ số 3-0.

Chiến thắng trước Palermo là bước chạy đà lý tưởng cho Manchester City, khi họ sẽ có chuyến làm khách trên sân Wolverhampton Wanderers vào ngày 16/8, trong khuôn khổ vòng 1 Premier League 2025/26.