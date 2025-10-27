Nghiệp cầm quân bết bát của con trai Ferguson

Darren Ferguson, con trai của Sir Alex Ferguson, bị Peterborough United chấm dứt hợp đồng sau chuỗi phong độ tệ hại.

Darren Ferguson gắn bó với Peterborough United, cùng giai đoạn ngắn dẫn Preston North End và Doncaster Rovers.

Nhà cầm quân 53 tuổi buộc phải rời London Road khi đội bóng đứng chót bảng League One (giải đấu hạng 3 theo cấp bậc ở nước Anh). Peterborough United chỉ có 10 điểm sau 13 vòng đấu, kém nhóm an toàn 3 điểm và hiệu số -12.

Ba thất bại trong 5 trận gần nhất, trong đó có trận thua Blackpool trên sân nhà, được coi là giọt nước tràn ly, dẫn đến quyết định sa thải con trai của HLV huyền thoại người Scotland.

Chủ tịch CLB, Darragh MacAnthony, xác nhận: "Tôi quyết định chấm dứt hợp đồng với Darren Ferguson. Đây không phải quyết định dễ dàng, nhưng tôi tin là đúng cho CLB. HLV Darren là người vĩ đại nhất lịch sử đội bóng và luôn là một phần của gia đình chúng tôi".

Việc bị sa thải chấm dứt lần thứ 4 Ferguson dẫn dắt Peterborough tại sân London Road, sau khi ông bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2007. Quyết định lần này diễn ra sau trận đấu thứ 678 của ông trên cương vị HLV trưởng CLB.

Darren Ferguson trải qua sự nghiệp thăng trầm, chủ yếu dẫn dắt các CLB hạng dưới. Ông không để lại nhiều dấu ấn ngoài 3 lần thăng hạng Championship, bên cạnh giúp Doncaster Rovers thăng hạng League One năm 2017.