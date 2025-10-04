Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Amorim là HLV tệ nhất MU 12 năm qua

  • Thứ bảy, 4/10/2025 06:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Ruben Amorim có số trận thắng thấp nhất trong 50 trận đầu tiên dẫn dắt Manchester United kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi.

Tương lai của HLV Ruben Amorim tại MU tiếp tục trở thành đề tài nóng.

Huấn luyện viên Ruben Amorim sẽ đánh dấu trận đấu thứ 50 trên cương vị huấn luyện viên trưởng Manchester United bằng màn so tài Sunderland vào ngày 4/10. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thành tích nằm ở mức thấp nhất so với các huấn luyện viên khác của "Quỷ đỏ" trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson.

Sau 49 trận đầu tiên dẫn dắt MU, Amorim chỉ đạt được 18 trận thắng, hòa 12 trận và thua 19 trận, trở thành huấn luyện viên có số trận thắng thấp nhất trong 13 năm qua.

Ngay cả khi giúp MU hạ Sunderland ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, Amorim vẫn chỉ đạt được 19 trận thắng sau 50 trận đầu tiên, thành tích kém xa Ole Gunnar Solskjaer (24 trận thắng sau 50 trận), David Moyes (27 trận thắng), Louis van Gaal (27 trận thắng), Jose Mourinho (30 trận thắng), Erik ten Hag (35 trận thắng).

Tuy nhiên, theo The Athletic, ban lãnh đạo MU vẫn đặt niềm tin vào Amorim. Ngay cả khi Manchester United nhận thất bại trước "Mèo đen" ngay tại Old Trafford, cựu thuyền trưởng Sporting CP vẫn tại vị. Sir Jim Ratcliffe muốn để Amorim dẫn dắt MU trọn vẹn một mùa giải trước khi đưa ra quyết định.

