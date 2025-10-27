Địa chấn ở giải Scotland

Đêm 26/10, Hearts gây sốc khi đè bẹp nhà đương kim vô địch Celtic 3-1 thuộc vòng 9 giải VĐQG Socotland 2025/26.

Celtic của HLV Rodgers bị Hearts bỏ xa tới 8 điểm.

Lần gần nhất Hearts đăng quang giải Scotland là vào ngày 16/4/1960. Kể từ đó, những tia hy vọng lóe lên hiếm hoi, nổi bật là vào các năm 1965 và 1986, nhưng chưa bao giờ bầu không khí tại Tynecastle Park dâng cao như mùa giải này.

Hearts hiện bỏ cách Celtic tới 8 điểm và hơn hiệu số 11 bàn thắng. Họ sẽ hành quân tới sân CLB St Mirren vào ngày 30/10 với giấc mơ vô địch gần hơn bao giờ hết. Heart khép lại mùa giải trước kém Celtic tận 40 điểm. Và giờ CLB đang viết nên một câu chuyện cổ tích.

Chiến thắng trước Celtic chứng kiến niềm vui vỡ òa từ Tony Bloom, chủ sở hữu Brighton. Ông theo dõi trận đấu và nhảy cẫng lên mỗi khi Hearts ghi bàn. Sự đầu tư của Bloom, dựa trên niềm tin vào chiến lược chuyển nhượng, làm sống lại niềm hứng khởi cho những người đã quá quen với sự thống trị của Celtic suốt 4 thập kỷ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Derek McInnes, Hearts thể hiện lối đá chặt chẽ, cơ động và hiệu quả. Sự sa sút của Celtic càng làm nổi bật vị thế vượt trội của Hearts. Brendan Rodgers đang đau đầu tìm giải pháp khi đội bóng mất 10 điểm chỉ sau 9 trận, trong khi Hearts giành tới 25/27 điểm tối đa.

Trận đấu khép lại với bàn phản lưới của Dane Murray và pha lập công của Alexandros Kyziridis, trước khi Shankland thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số 3-1. "Với phong độ này, Hearts đang trên con đường tạo nên lịch sử", The Guardian viết.

Người hâm mộ Tynecastle cũng tỏ ra ngạc nhiên với chiến thắng thuyết phục trước gã khổng lồ của bóng đá Scotland. Cần biết rằng Hearts mùa trước đứng tận vị trí thứ 7 trong số 12 đội dự giải.