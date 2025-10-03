VAR gây tranh cãi dữ dội ở Europa League

HLV Brendan Rodgers của Celtic phẫn nộ vì bàn thắng của Kelechi Iheanacho bị VAR từ chối trong thất bại 0-2 trước Braga tại Europa League rạng sáng 3/10.

Pha bóng gây tranh cãi của Iheanacho.

Phút 54 trên sân Celtic Park, Iheanacho đưa bóng vào lưới Braga sau một nỗ lực đột phá và dứt điểm. Tuy nhiên, trọng tài chính Tobias Stieler từ chối bàn thắng với lý do chân sút của Celtic để bóng chạm tay trước khi dứt điểm.

VAR mất khá nhiều thời gian kiểm tra, nhưng dù các góc quay không cho thấy dấu hiệu Iheanacho để bóng chạm tay, quyết định trên sân vẫn được giữ nguyên.

Quyết định này lập tức khiến ban huấn luyện và các cầu thủ Celtic bức xúc. Phát biểu sau trận, HLV Rodgers nổi giận: “Tôi không biết vì sao bàn thắng không được công nhận. Đó là thời điểm bước ngoặt của trận đấu. Nếu tỷ số trở thành 1-1, chúng tôi sẽ lấy lại sự tự tin. Tôi không nhận được bất kỳ lời giải thích nào".

Cựu HLV Liverpool cũng chỉ trích việc trọng tài Stieler không trực tiếp vào xem lại tình huống qua màn hình VAR: “Dù xem một hay hai lần, hoặc nhiều hơn trong phòng VAR, thì chắc chắn không thể kết luận bóng chạm tay. Rõ ràng bóng trúng mặt Iheanacho trước khi cậu ấy ghi bàn. Đó là sai lầm của trọng tài, và VAR sinh ra để sửa những sai lầm như thế".

Bị từ chối bàn gỡ hòa, Celtic tiếp tục dồn lên nhưng không tận dụng được cơ hội. Sau khi thủ môn Braga có vài pha cứu thua xuất sắc, đội bóng Scotland thủng lưới bàn thứ hai trong tình thế dâng cao tìm bàn thắng.

Thất bại này khiến Celtic chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên tại Europa League.

