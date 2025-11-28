Sancho lạc lõng trong chuỗi trận thăng hoa của Aston Villa

Rạng sáng 28/11, Aston Villa thắng Young Boys 2-1 ở vòng phân hạng Europa League.

Sau chuỗi trận bết bát hồi đầu mùa, đoàn quân của HLV Unai Emery trở lại mạnh mẽ với 10 chiến thắng trong 12 trận gần nhất ở mọi đấu trường, qua đó vươn lên vị trí an toàn tại Premier League và chễm trệ ở top 3 tại League Phase, Europa League với 12 điểm, chỉ xếp sau Midtjylland và Lyon bởi chỉ số phụ.

Trong chuỗi ngày thăng hoa của Aston Villa, Jadon Sancho không có đóng góp nào đáng kể. Cầu thủ sinh năm 2000 đá chính 4 trận, vào sân từ ghế dự bị 3 lần nhưng không có bàn thắng hay kiến tạo.

Trong trận thắng Young Boys, Sancho lần đầu chơi trọn 90 phút kể từ khi gia nhập Aston Villa. Cựu sao MU thi đấu năng nổ, tung đến 5 cú sút nhưng chưa thể có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới.

Sancho chưa ghi bàn hay kiến tạo sau khi rời MU.

Aston Villa tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ Young Boys. Nỗ lực của chủ nhà được đền đáp ở phút 27, từ pha phối hợp mạch lạc ở trung lộ, Youri Tielemans chọc khe để Malen đánh đầu cận thành mở tỷ số.

Tiền đạo người Hà Lan tiếp tục tỏa sáng ở phút 42, với pha thoát xuống rồi dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0, sau đường kiến tạo của Morgan Rogers.

Sang hiệp hai, Malen một lần nữa đưa bóng vào lưới nhưng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Emery sau đó rút hàng loạt trụ cột ra nghỉ để chuẩn bị cho trận gặp Wolves cuối tuần. Villa kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại gặp khó trong việc , tạo điều kiện để Young Boys vùng lên.

Tới phút 90, Joel Monteiro bất ngờ lập siêu phẩm khiến Villa phải trải qua những phút bù giờ đầy căng thẳng. Dù vậy, đội chủ sân Villa Park vẫn giữ được chiến thắng quan trọng, qua đó nâng mạch thắng trên sân nhà tại cúp châu Âu trong năm 2025 lên con số 5.