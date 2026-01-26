Hình ảnh đáng quên của Antony

Thất bại trước Alaves ở vòng 21 La Liga khiến Real Betis hụt hơi trên bảng xếp hạng, đồng thời để lại hình ảnh đáng chú ý với cơn tức giận của Antony.

Antony bất lực khi bị thay ra.

Rạng sáng 26/1, Real Betis thua Alaves 1-2 trong trận đấu mà họ gần như không kiểm soát được thế trận. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini thi đấu rời rạc, thiếu năng lượng và không tạo ra đủ sức ép cần thiết để lật ngược tình thế.

Trong bức tranh u ám ấy, Antony trở thành tâm điểm. Ngôi sao người Brazil cố gắng ra sân thi đấu dù gặp vấn đề ở vùng xương mu. Trước đó, không thể góp mặt ở chuyến làm khách thua PAOK 0-2 tại đấu trường Europa League hôm 23/1.

Cựu sao MU được xếp đá chính nhằm chia sẻ khó khăn lực lượng với Betis, nhưng lại có một trận đấu dưới sức. Anh xử lý thiếu chính xác và gần như mất tích khỏi các tình huống tấn công. Đầu hiệp hai, khi Alaves nâng tỷ số lên 2-0, HLV Pellegrini lập tức thực hiện 3 sự thay đổi, có cả Antony.

Máy quay nhanh chóng ghi lại hình ảnh tiền đạo mang áo số 7 trút giận dữ dội. Anh đá vào dụng cụ trên mặt đất, ném găng tay và ngồi ôm mặt với vẻ thất vọng tột độ. Đó dường như là phản ứng xuất phát từ màn trình diễn của chính mình, hơn là bất mãn với quyết định thay người.

Betis có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống ở phút 90+5 do công của Abde Ezzalzouli nhưng đã quá muộn để hy vọng có điểm. Thất bại 1-2 khiến Betis đánh mất nhịp trong cuộc đua bám đuổi nhóm dự cúp Champions League hay Europa League. Hiện họ đứng thứ 6 với 32 điểm và chỉ hơn Celta Vigo hiệu số.