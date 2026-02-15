Một năm đổi đời của Antony

Từ 40 ngày sống một mình trong khách sạn tại Manchester đến vị thế ngôi sao của Real Betis, Antony đang viết lại sự nghiệp bằng nghị lực và những con số biết nói.

Antony tìm lại chính mình trên đất Tây Ban Nha.

Ngày 2/2/2026 là tròn một năm Antony khoác áo Real Betis. Một năm đủ dài để một bản hợp đồng mượn trở thành thương vụ trị giá 25 triệu euro. Với Betis, đó là khoản đầu tư không nhỏ. Nhưng họ tin vào cầu thủ người Brazil. Và hiện tại, niềm tin ấy sinh lời.

Sau 54 trận cho Betis, Antony ghi 19 bàn và có 13 kiến tạo. Giá trị thị trường tăng lên khoảng 36 triệu euro. Những con số đủ sức thuyết phục bất kỳ giám đốc thể thao nào. Nhưng điều Betis nhận được không chỉ nằm ở thống kê.

Dưới thời Manuel Pellegrini, đội bóng xứ Andalusia duy trì sự ổn định với 5 mùa liên tiếp dự cúp châu Âu. Họ có nền tảng. Điều còn thiếu là một cá tính tạo khác biệt ở những khoảnh khắc quyết định. Antony mang đến điều đó: tốc độ, sự táo bạo và cảm hứng từ những pha xử lý một chạm.

Ít ai quên mùa hè đầy sóng gió của cầu thủ 25 tuổi. Khi tương lai chưa rõ ràng, Manchester United không cho anh tập cùng đội một. Antony sống 40 ngày trong khách sạn ở Manchester, xa gia đình, tập một mình. Có những đêm anh bật khóc. Có lúc tưởng như buông xuôi.

Đến ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông 2024, thương vụ được thông qua và Antony trở lại Seville. “Đến Betis là quyết định tốt nhất cuộc đời tôi”, anh nhiều lần nói như thế. Không phải lời xã giao. Đó là sự giải thoát.

Tại Betis, Antony được đón như người nhà. Anh nhanh chóng được đặt cạnh những biểu tượng từng làm nên bản sắc CLB như Joaquin hay Denilson. Nhưng điều khiến phòng thay đồ nể trọng không chỉ là kỹ thuật. Antony chủ động hòa nhập, nhớ tên từng nhân viên đội một. Anh ra sân dù thể trạng chưa hoàn hảo, chọn cách đáp lại niềm tin bằng thái độ.

Antony đang hồi sinh phong độ tại Real Betis.

Vấn đề xương mu xuất hiện từ tháng 12 sau trận gặp Getafe. Dù vậy, Antony vẫn thi đấu. Mùa này, anh có 10 bàn và 8 kiến tạo. Bàn thắng duy nhất vào lưới Atletico Madrid hôm 9/2 mang về chiến thắng quan trọng cho Betis.

Kể từ khi dính chấn thương, Antony vẫn ra sân 6 trận La Liga, 2 trận Cúp Nhà vua và 1 trận Europa League. Mỗi ngày, Antony dành khoảng ba tiếng phục hồi cùng chuyên gia riêng. Công việc lặp lại, đơn điệu, nhưng mục tiêu rất rõ.

Antony muốn dự World Cup lần thứ hai cùng tuyển Brazil. Tại FIFA World Cup 2022, anh chơi 4 trận. Nhưng từ tháng 3/2023, Antony chưa được triệu tập. Người anh cần thuyết phục là Carlo Ancelotti.

Con đường không dễ. Nhưng các con số đang ủng hộ Antony: 10 bàn sau nửa mùa, nhiều hơn Vinicius Jr, Rodrygo Goes, Estevao và Luiz Henrique, ngang Gabriel Martinelli, chỉ kém Raphinha. Bù lại, anh vượt trội ở khả năng kiến tạo.

Lúc 3h ngày 16/2, Betis làm khách trước Mallorca, đội đang ở nhóm cuối bảng. Trận đấu không đơn giản. Nhưng với Antony, mỗi lần ra sân là thêm một bước tiến. Anh đã đi qua những ngày tối nhất ở Manchester. Giờ đây, tại Seville, anh sống lại sự nghiệp theo cách thuyết phục nhất: bằng bóng đá.