Ferdinand chỉ ra nỗi ám ảnh lớn nhất của Ronaldo tại Saudi Arabia

Rio Ferdinand, cựu đồng đội của Cristiano Ronaldo tại Manchester United, bày tỏ lo ngại về tương lai của siêu sao Bồ Đào Nha tại Saudi Arabia.

Ronaldo tiếp tục thi đấu ở tuổi 41, nhưng câu hỏi về việc anh có thể vô địch Saudi Pro League vẫn treo lơ lửng.

Trong phát biểu trên podcast cá nhân, Ferdinand nhấn mạnh nếu Ronaldo kết thúc sự nghiệp tại Saudi Arabia mà không vô địch giải đấu (Saudi Pro League), điều đó sẽ "phá hủy" tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Ferdinand chia sẻ: "Nếu Cristiano kết thúc sự nghiệp tại Saudi Arabia mà không vô địch Saudi Pro League, điều đó sẽ phá hủy cậu ấy". Ferdinand lưu ý rằng đây là mùa giải thứ ba của Ronaldo tại Al-Nassr, và anh đang trên đà trở thành vua phá lưới giải đấu lần thứ ba liên tiếp mà không nâng cao chiếc cúp vô địch.

Ferdinand nhấn mạnh: "Ronaldo luôn có mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp, cậu ấy muốn vô địch ở mọi quốc gia từng thi đấu, nhưng giờ mọi thứ thật khó. Mọi người đều nghĩ đây là mùa giải mà Ronaldo cuối cùng sẽ thành công, nhưng giờ đây mọi thứ lại trượt khỏi tầm tay".

Phát biểu này được giới chuyên môn chú ý, bởi nó đến từ Ferdinand, người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Ronaldo cho đến nay. Hồi năm ngoái, Ferdinand còn có buổi phỏng vấn thân tình với siêu sao Bồ Đào Nha.

Ronaldo vẫn trắng tay tại Saudi Arabia.

Ferdinand lo lắng không thừa. Bởi lẽ, hôm 13/1, Al Nassr thua ngược với tỷ số 1-3 trước Al Hilal ở vòng 15 Saudi Pro League. Thất bại ở trận đấu được ví như chung kết khiến Al Nassr bị Al Hilal bỏ xa 7 điểm trong cuộc đua vô địch.

Sau khởi đầu thăng hoa, đoàn quân của HLV Jorge Jesus không thắng liền 4 trận và để đại kình địch vượt mặt. Ở trận derby Riyadh, Ronaldo mang về lợi thế cho Al Nassr với pha dứt điểm cận thành chuẩn xác ở phút 42.

Đây là pha lập công thứ 959 của nhà đương kim vô địch UEFA Nations League. Tuy nhiên, nỗ lực của lão tướng người Bồ Đào Nha là không đủ để bù đắp cho hàng thủ yếu kém.

