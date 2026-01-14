Mới nửa mùa giải EPL, VAR đã sai tới 13 lần

VAR tiếp tục là tâm điểm tranh cãi tại Ngoại hạng Anh khi 13 sai sót đã được ghi nhận trong nửa đầu mùa giải 2025-2026, tăng so với cùng kỳ của mùa trước.

VAR vẫn gây tranh cãi tại EPL vì các sai sót không đáng có. Ảnh: EPL.

Theo dữ liệu do Hội đồng các tình huống then chốt (Key Match Incidents - KMI) do Premier League công bố và được BBC Sport phân tích vào ngày 13/1, VAR đã mắc tổng cộng 13 sai sót trong nửa đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026. Con số này tăng khoảng 30% so với cùng kỳ mùa giải trước, thời điểm chỉ ghi nhận 10 lỗi.

Dù số lỗi tăng lên so với mùa trước, KMI cho rằng chất lượng điều hành VAR vẫn có sự cải thiện nếu đặt trong bối cảnh dài hạn. Ở cùng thời điểm của mùa giải 2023–2024, VAR bị xác định mắc 20 sai sót, còn mùa 2022-2023 là 23 lỗi. Điều này cho thấy số lượng lỗi đã giảm đáng kể trong 2 mùa giải gần đây, dù vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của các đội bóng và người hâm mộ.

Trong tổng số 13 lỗi của mùa giải hiện tại, có tới 11 trường hợp được xếp vào nhóm “bỏ qua can thiệp”. Đây là những tình huống VAR không đưa ra khuyến nghị để trọng tài xem lại tình huống trên sân. Con số này tăng mạnh so với 7 lỗi bỏ sót ở cùng kỳ mùa trước. Ngược lại, số lỗi “can thiệp sai”, khi VAR tác động không chính xác đến quyết định của trọng tài, đã giảm nhẹ từ 3 xuống còn 2.

Một chỉ số đáng chú ý khác là số lần VAR đảo ngược quyết định của trọng tài. Thống kê cho thấy con số này giảm từ 57 lần ở nửa đầu mùa giải trước xuống còn 47 lần ở mùa này, tương đương mức giảm 17,5%. Premier League cho rằng xu hướng này phản ánh việc giải đấu tiếp tục nhấn mạnh tiêu chí “rõ ràng và hiển nhiên” đối với các tình huống VAR được phép can thiệp.

Bên cạnh đó, ban điều hành của KMI cũng xác định có 15 sai sót của trọng tài trên sân không đủ điều kiện để VAR can thiệp, tăng so với 12 trường hợp ở cùng kỳ mùa giải trước. Đây là những quyết định được đánh giá chưa chính xác nhưng không đạt ngưỡng để VAR tham gia theo quy định hiện hành.

Hội đồng KMI được thành lập vào năm 2022 bởi các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh, với nhiệm vụ đánh giá độc lập hiệu quả công tác trọng tài. Hội đồng gồm 5 thành viên, trong đó có 3 cựu cầu thủ hoặc huấn luyện viên, cùng đại diện của Premier League và Liên đoàn Trọng tài Chuyên nghiệp. KMI họp hàng tuần để xem xét các tình huống quan trọng như bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ và thẻ vàng thứ hai, dựa trên Luật thi đấu và tiêu chuẩn của giải đấu.

Danh sách 13 sai sót VAR trong mùa giải này trải dài qua nhiều trận đấu đáng chú ý, bao gồm các tình huống bỏ sót thẻ đỏ, không cho hưởng phạt đền hoặc rút thẻ chưa chính xác. Một số ví dụ tiêu biểu là việc Marcos Senesi không bị truất quyền thi đấu trong trận Liverpool gặp Bournemouth, Wolves bị từ chối phạt đền trước Everton hay Everton không được hưởng phạt đền muộn trong trận gặp Arsenal.

Những tình huống này tiếp tục làm dấy lên tranh luận về tính nhất quán và hiệu quả của VAR tại giải đấu hấp dẫn nhất nước Anh.