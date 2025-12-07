Siêu máy tính chỉ ra ứng viên số một vô địch World Cup 2026

Theo dự đoán từ siêu máy tính thống kê của Opta, Tây Ban Nha nổi lên là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2026 với sức mạnh chiều sâu đội hình cùng lối chơi thống trị bóng đá thế giới.

Tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy (Washington D.C.) đêm 5/12, 48 đội tuyển góp mặt tại kỳ World Cup được tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico đã biết đối thủ vòng bảng. Buổi lễ được dẫn dắt bởi siêu mẫu Heidi Klum, diễn viên hài Kevin Hart và tài tử Danny Ramirez.

Từ trước khi lễ bốc thăng diễn ra, theo mô hình dự đoán của Opta, Tây Ban Nha là đội có khả năng cao nhất đăng quang World Cup 2026.

Theo siêu máy tính, chiều sâu đội hình, phong độ thuyết phục gần đây và thành công dưới thời HLV Luis de la Fuente là những yếu tố góp phần giúp "La Roja" đăng quang tới 17% trong tổng cộng 10.000 lần mô phỏng.

Sự hồi sinh

Tây Ban Nha đã gặp khó khăn lớn trong 3 kỳ World Cup gần nhất. Sau lần vô địch năm 2010 nhờ bàn thắng của Andrés Iniesta, họ đều bị loại trước vòng tứ kết. Có những lần họ gây thất vọng, cũng có khi thiếu may mắn và thậm chí là những sự kiện kỳ quái.

Opta trích dẫn một thông số đáng kinh ngạc: Tây Ban Nha chỉ thắng được 3/11 trận tại World Cup kể từ sau vinh quang năm 2010, đồng nghĩa tỷ lệ thắng chỉ 27%.

Tây Ban Nha được đánh giá cao nhất ở World Cup 2026. Ảnh: Opta.

Tuy nhiên, lần này, theo siêu máy tính Opta, mọi thứ sẽ khác. Với sự xuất hiện của Lamine Yamal và chiều sâu đội hình, HLV De la Fuente đã hội tụ đủ mọi yếu tố để đưa gã khổng lồ này trở lại

Tuổi trung bình đội hình xuất phát của Tây Ban Nha ở vòng loại chỉ là 26 tuổi 137 ngày. Để so sánh, độ tuổi này trẻ thứ 10 trong số 54 quốc gia thuộc UEFA, và trẻ hơn tất cả đội bóng châu Âu được coi là ứng cử viên vô địch.

Bên cạnh sự trẻ trung, Opta nhận định Tây Ban Nha có sự thuyết phục ở nhiều khía cạnh. "Họ là đội thú vị nhất để xem, đội ghi bàn nhiều nhất, đội pressing tốt nhất giải, và là đội chơi bóng mạch lạc nhất", chuyên trang số liệu nhận xét.

Những con số thống kê không biết nói dối. Tại vòng loại, "La Roja" ghi nhiều hơn bất kỳ đội nào khác 4 bàn (15 bàn) và dẫn đầu về xG (bàn thắng kỳ vọng) với 13 bàn.

Tính cả các trận đấu tại Euro 2024, Tây Ban Nha đang bất bại trong 31 trận đấu chính thức gần nhất, gồm 25 trận thắng, hòa 6 trận.

Thành tích này cũng phá vỡ chuỗi 30 trận nổi tiếng dưới thời Vicente del Bosque (2010-2013) – giai đoạn mà đội bóng này đã giành cả World Cup và Euro.

Vị thế ứng cử viên của Tây Ban Nha không phải là điều bí ẩn, nhưng bí quyết cho sự nhất quán nằm ở cách họ chơi bóng.

Dưới thời HLV Luis Enrique, "La Roja" nghiêng hẳn về kiểm soát bóng và pressing tầm cao dữ dội. Nhưng De la Fuente đã đưa đội bóng vào một trạng thái trung tính hơn.

Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng nhiều, nhưng chơi thứ bóng đá trực diện hơn so với lối chơi tiki-taka cũ và ít cực đoan hơn so với phiên bản của Luis Enrique. Ảnh: Opta.

Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng nhiều (giữ bóng 70,4% trong vòng loại, đứng thứ 4), nhưng chơi thứ bóng đá trực diện hơn so với lối chơi tiki-taka cũ và ít cực đoan hơn so với phiên bản của Luis Enrique.

Các số liệu chứng minh sự cân bằng này khi đội bóng xứ bò tót đứng thứ hai về chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền mỗi 90 phút (2,97 – chỉ sau tuyển Bồ Đào Nha). Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha cũng đứng thứ hai về chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền phải đổi mặt mỗi 90 phút (0,41 – chỉ sau tuyển Anh).

Đội hình có chiều sâu đáng gờm nhất World Cup 2026

Tây Ban Nha hiện có 334 cầu thủ đang thi đấu tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu – nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, bỏ xa tuyển Pháp đứng thứ hai với 262. Không ngạc nhiên khi chiều sâu đội hình của "La Roja" là không thể đong đếm.

Tuyến giữa như truyền thống vẫn là sức mạnh thực sự của người Tây Ban Nha, với những cầu thủ ở đẳng cấp rất cao tại khu vực giữa sân như Pedri, Rodri và Martín Zubimendi, cùng với Mikel Merino và Fabián Ruiz ở phía trên.

Chưa hết, đội bóng xứ bò tót cũng sở hữu hai trong số những cầu thủ rê bóng tốt nhất thế giới là Lamine Yamal và Nico Williams. Yamal tạo ra nhiều cơ hội nhất tại Euro 2024 với 19 lần và dẫn đầu tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu về số lần đột phá thành công mỗi 90 phút (6 lần/90 phút).

Chiều sâu đội hình đáng gờm của tuyển Tây Ban Nha hướng tới World Cup 2026. Ảnh: Sportbeep.

Nghi ngờ lớn nhất có lẽ chỉ nằm ở việc thiếu một tiền đạo cắm thuần túy. Mikel Oyarzabal, người có số phút thi đấu nhiều nhất trong số các tiền đạo, không phải là một tiền đạo cắm đích thực.

Tuy nhiên, nhờ Arsenal, HLV De la Fuente có lẽ sẽ không quá lo lắng về thiếu hụt này. Arteta buộc phải kéo Merino lên đá số 9 từ cuối mùa trước, khi Pháo thủ đối mặt bão chấn thương.

Ban đầu, đây chỉ là giải pháp khẩn cấp. Nhưng càng thi đấu, Merino càng cho thấy bản thân sở hữu nhiều phẩm chất của một trung phong thực thụ: chọn vị trí khôn ngoan, giữ nhịp tấn công, đọc tình huống tốt và đặc biệt là khả năng dứt điểm bằng đầu.

Nếu dự đoán của siêu máy tính Opta thành hiện thực, "La Roja" sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử hai lần giữ đồng thời hai danh hiệu lớn nhất bóng đá thế giới và châu Âu, sau giai đoạn vàng son 2008-2012. Hiện họ là đương kim vô địch EURO 2024.