Nghịch lý khi Apple mất người

Phó Chủ tịch UI của Apple từ năm 2015 chuẩn bị rời vị trí. Tuy nhiên, nội bộ công ty tỏ ra phấn khích trước sự rời đi này, cũng như người kế nhiệm ông.

Alan Dye chia sẻ tại WWDC 2025. Ảnh: Apple.

Alan Dye, Phó Chủ tịch phụ trách Thiết kế Giao diện Người dùng (Human Interface Design) của Apple từ năm 2015, chuẩn bị rời công ty. Bloomberg cho biết Meta đã chiêu mộ Dye như một phần trong chiến lược thúc đẩy các thiết bị tiêu dùng tích hợp AI.

Stephen Lemay, người đã có 26 năm làm việc trong đội ngũ thiết kế của Apple, sẽ đảm nhận trách nhiệm. Dye đã thông báo với ban lãnh đạo cấp cao của Apple về việc rời đi trong tuần này và chính thức gia nhập Meta ngày 31/12, dù sự ra đi của anh đã được chuẩn bị tinh thần từ trước, theo Bloomberg.

CEO Tim Cook chia sẻ rằng thiết kế là cốt lõi của Apple và Lemay đã đóng vai trò quan trọng trong thiết kế của mọi giao diện lớn của hãng kể từ năm 1999. “Anh ấy luôn đặt ra tiêu chuẩn cực kỳ cao về sự xuất sắc và thể hiện văn hóa hợp tác cùng sáng tạo của Apple”, Cook nói.

Trong một bài viết trên trang Daring Fireball, John Gruber, blogger công nghệ và nhà thiết kế UI, cũng chia sẻ một số phản ứng nội bộ với màn thay đổi nhân sự. Ông cho rằng dù rất kín tiếng, Lemay được nhiều người tại Apple khen ngợi, đặc biệt là sự chú ý đến từng chi tiết và tính thủ công.

Trái ngược với màn chào đón sếp mới nồng nhiệt, phản ứng nội bộ cho thấy sự hài lòng khi Dye tự mình rời công ty. “Tính chi tiết và thủ công đã thiếu hụt nhiều trong thời kỳ của Dye. Cảm xúc trong nội bộ Apple khi đón nhận tin này là quá tích cực khi trước đó mọi người đã hết hi vọng rằng Dye sẽ bị buộc rời đi”, Gruber viết.

Tại Meta, Dye sẽ lãnh đạo một studio thiết kế mới và giám sát phần cứng, phần mềm, cũng như việc tích hợp AI trên các sản phẩm của Meta. Mark Zuckerberg đã đề cập đến tin này trong một bài đăng trên Threads, nói rằng studio này sẽ “kết hợp thiết kế, thời trang và công nghệ để định hình thế hệ sản phẩm và trải nghiệm tiếp theo”.

Bloomberg cho biết phó nhóm thiết kế của Apple, Billy Sorrentino, cũng sẽ rời công ty để gia nhập Meta. Gruber ám chỉ một tin đồn những thành viên khác trong “vòng tròn thân cận” của Dye cũng sẽ rời Apple để sang Meta cùng ông.

Vai trò của Dye tại Apple đã mở rộng đáng kể kể từ khi Jony Ive rời đi vào năm 2019. Gần đây nhất, ông phụ trách cuộc “đại tu Liquid Glass” trong iOS 26 và trực tiếp giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới tại WWDC vào tháng 6. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong thiết kế của Apple Vision Pro và hệ điều hành visionOS.

Sự ra đi này chỉ là các diễn biến mới nhất trong chuỗi thay đổi dài ở các vị trí cấp cao tại Apple. Gần đây nhất, John Giannandrea, phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng AI, sẽ rời vị trí và chính thức nghỉ hưu vào mùa xuân năm 2026. COO Jeff Williams đã nghỉ hưu vào tháng trước, cùng với CFO Luca Maestri.

Nhiều nguồn tin cho rằng Tim Cook cũng có thể rời vị trí sớm nhất vào năm sau. Apple cũng đã mất một lượng lớn nhà thiết kế vào tay LoveFrom, công ty thiết kế của Jony Ive, cũng như OpenAI. Cả hai đang cùng phát triển các thiết bị phần cứng tích hợp AI dưới thương hiệu “io”.