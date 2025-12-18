Facebook Liên đoàn Bóng đá Philippines bị tấn công

Bài đăng ăn mừng Huy chương Vàng của Liên đoàn Bóng đá Philippines nhận về hàng trăm bình luận trách móc, tấn công chủ yếu từ người dùng Việt Nam.

Thủ môn Philippines phản ứng với cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Anh Tiến.

Tối 17/12, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra giữa Việt Nam và Philippines. Chung cuộc, đội bạn giành được Huy chương Vàng nhờ thắng trên loạt luân lưu với tỷ số 6:5, sau 120 phút không bàn thắng. Đáng nói, phía người hâm mộ Việt Nam có quyền bức xúc vì một bàn thắng hợp lệ của chúng ta bị sai lầm của trọng tài tước đi.

Với tâm trạng này, không ít tài khoản bày tỏ thái độ trên mạng xã hội. Dưới bài đăng ăn mừng của Liên đoàn Bóng đá Philippines, xuất hiện hàng trăm bình luận của người dùng Việt Nam, bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Nội dung chủ yếu xoay quanh việc đối thủ đã thắng không xứng đáng, giành Huy chương Vàng nhờ sự hỗ trợ của trọng tài.

Những bình luận trách móc, bức xúc chiếm vị trí cao trên bài đăng, khi nhận về nhiều trả lời, tương tác.

Hàng trăm bình luận từ người dùng Việt Nam, tấn công màn ăn mừng của Philippines.

Việc tấn công qua mạng xã hội là hiện tượng thường xuyên được nhìn thấy ở nhóm người hâm mộ bóng đá. Các nghiên cứu cho thấy đây là tập người dùng có mức độ "toxic" cao khi sử dụng các phương tiện trực tuyến. Cầu thủ, câu lạc bộ cũng là đối tượng hay bị tấn công do xung đột về kết quả hay thành tích thi đấu.

Tại Đông Nam Á, người hâm mộ Philipines ít có "hiềm khích" so với các quốc gia thường xuyên cạnh tranh danh hiệu. Trên những cộng đồng chung, khán giả Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan vẫn thường xuyên "đấu khẩu".

Những vụ việc này đôi khi dẫn đến hậu quả xấu. Ví dụ, Văn Hậu từng phải khóa bình luận trên Instagram cá nhân trong thời gian dài khi bị cổ động viên Indonesia tấn công. Hay fanpage Changseuk của đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng từng phải chặn người dùng IP từ Việt Nam.

Ngay trong lúc trận đấu giữa Việt Nam và Philippines ở SEA Games 33 đang diễn ra, danh tính trọng tài lại là thông tin được người dùng Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất. Từ khóa này có mật độ sử dụng tăng lên đột biết từ khoảng phút 30 của hiệp một Khán giả trong nước gặp khó khăn khi các nền tảng dữ liệu không cập nhật tên tuổi, quốc tịch của những người cầm trịch trận chung kết bóng đá nữ.

Cụ thể theo thông tin trực tiếp trên Google Trends, các từ khóa "trọng tài", "trọng tài trận Việt Nam Philippines"... tăng mạnh về lượng truy xuất trên lãnh thổ. Biểu đồ cho thấy lượng tìm kiếm đột biến từ khoảng 20h ngày 17/12, khi bóng lăn được khoảng 30 phút. Nền tảng cho thấy lượng theo dõi nhóm từ khóa này cao đột biến, hơn hẳn nhóm liên quan như chung kết hay bóng đá nữ...

Tình huống này trùng khớp với diễn biến trận đấu. Trong thế trận mà tuyển nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép, khoảnh khắc bước ngoặt xuất hiện ở phút 29. Từ một tình huống tổ chức tấn công bên cánh, bóng được treo vào vòng cấm Philippines. Bích Thùy di chuyển thông minh, chọn điểm rơi chuẩn xác rồi đánh đầu dũng mãnh ở cự ly gần, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương.