Bà mẹ đơn thân gây sốt vì giống bạn gái Ronaldo

Một bà mẹ đơn thân người Tây Ban Nha bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội chỉ sau vài tuần, đơn giản vì ngoại hình quá giống bạn gái của Cristiano Ronaldo.

Victoria (trái) có ngoại hình giống Georgina.

Nhân vật chính là Victoria, 34 tuổi, sống tại thành phố ven biển Cambrils (gần Barcelona). Victoria mới mở tài khoản mạng xã hội từ tháng trước, nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ mái tóc sẫm màu, đường nét gương mặt sắc sảo và phong cách thanh lịch khiến nhiều người lầm tưởng cô chính là bản sao của Georgina Rodriguez.

Sự giống nhau đến mức khó tin khiến Victoria liên tục bị nghi ngờ sử dụng filter hoặc trí tuệ nhân tạo. Cô phải đăng tải cả video mặt mộc để chứng minh mình là người thật, việc thật.

“Tôi thậm chí phải quay clip không trang điểm để mọi người tin", Victoria chia sẻ với truyền thông địa phương.

Khác xa hình ảnh hào nhoáng của Georgina, cuộc sống thường ngày của Victoria khá giản dị. Cô là mẹ của 3 đứa trẻ (16, 9 và 8 tuổi), làm công việc trợ lý hành chính kiêm kỹ thuật viên an toàn lao động.

"Tôi già hơn, nghèo hơn, nhưng cũng hạnh phúc chẳng kém", Victoria nói vui.

Điều thú vị là Victoria thừa nhận mình không phải fan cuồng Ronaldo. "Tôi không ghét anh ấy, chỉ là không quá quan tâm đến bóng đá. Tôi chỉ xem khi con trai mình thi đấu", cô cho biết. Dù vậy, Victoria vẫn dành sự tôn trọng cho CR7, gọi anh là một cầu thủ phi thường, kỷ luật và cực kỳ bản lĩnh.

Từ một bà mẹ đơn thân với cuộc sống bình lặng, Victoria giờ đây đang đứng trước cơ hội trở thành một influencer thực thụ. Mọi chuyện bắt đầu từ việc cô quá giống người nổi tiếng.

