Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bà mẹ đơn thân gây sốt vì giống bạn gái Ronaldo

  • Thứ năm, 22/1/2026 00:00 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Một bà mẹ đơn thân người Tây Ban Nha bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội chỉ sau vài tuần, đơn giản vì ngoại hình quá giống bạn gái của Cristiano Ronaldo.

Ronaldo anh 1

Victoria (trái) có ngoại hình giống Georgina.

Nhân vật chính là Victoria, 34 tuổi, sống tại thành phố ven biển Cambrils (gần Barcelona). Victoria mới mở tài khoản mạng xã hội từ tháng trước, nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ mái tóc sẫm màu, đường nét gương mặt sắc sảo và phong cách thanh lịch khiến nhiều người lầm tưởng cô chính là bản sao của Georgina Rodriguez.

Sự giống nhau đến mức khó tin khiến Victoria liên tục bị nghi ngờ sử dụng filter hoặc trí tuệ nhân tạo. Cô phải đăng tải cả video mặt mộc để chứng minh mình là người thật, việc thật.

“Tôi thậm chí phải quay clip không trang điểm để mọi người tin", Victoria chia sẻ với truyền thông địa phương.

Khác xa hình ảnh hào nhoáng của Georgina, cuộc sống thường ngày của Victoria khá giản dị. Cô là mẹ của 3 đứa trẻ (16, 9 và 8 tuổi), làm công việc trợ lý hành chính kiêm kỹ thuật viên an toàn lao động.

"Tôi già hơn, nghèo hơn, nhưng cũng hạnh phúc chẳng kém", Victoria nói vui.

Điều thú vị là Victoria thừa nhận mình không phải fan cuồng Ronaldo. "Tôi không ghét anh ấy, chỉ là không quá quan tâm đến bóng đá. Tôi chỉ xem khi con trai mình thi đấu", cô cho biết. Dù vậy, Victoria vẫn dành sự tôn trọng cho CR7, gọi anh là một cầu thủ phi thường, kỷ luật và cực kỳ bản lĩnh.

Từ một bà mẹ đơn thân với cuộc sống bình lặng, Victoria giờ đây đang đứng trước cơ hội trở thành một influencer thực thụ. Mọi chuyện bắt đầu từ việc cô quá giống người nổi tiếng.

Khoảnh khắc viral của Ronaldo khi ngăn Felix ghi bàn Đoạn clip Cristiano Ronaldo phá bóng ngay trước mũi giày Joao Felix thu hút hàng triệu lượt xem trên X.

Tượng Ronaldo bị đốt

Một thanh niên đốt bức tượng Cristiano Ronaldo trước bảo tàng CR7 ở Madeira, quay clip nhảy múa quanh ngọn lửa và đăng lên mạng xã hội.

14 giờ trước

Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo

Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định đẳng cấp ngôi sao tại đấu trường Champions League khi cân bằng kỷ lục ghi bàn tồn tại suốt một thập kỷ của Cristiano Ronaldo.

18 giờ trước

Ronaldo đối mặt nguy cơ bị cấm thi đấu 4 trận

Cristiano Ronaldo đối diện nguy cơ bị treo giò tối đa 4 trận sau hành động gây tranh cãi ở thất bại 1-3 của Al-Nassr trước Al-Hilal tại Saudi Pro League hôm 13/1.

06:16 15/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo

    Đọc tiếp

    Bale noi ly do Alonso that bai o Real Madrid hinh anh

    Bale nói lý do Alonso thất bại ở Real Madrid

    20 phút trước 00:00 22/1/2026

    0

    Gareth Bale cho rằng Xabi Alonso thất bại ở Real Madrid không vì năng lực chuyên môn, mà do thiếu khả năng kiểm soát và quản trị phòng thay đồ.

    Ly Duc nguy co bi phat nang hinh anh

    Lý Đức nguy cơ bị phạt nặng

    4 giờ trước 20:42 21/1/2026

    0

    Trung vệ Phạm Lý Đức đang đối diện nguy cơ phải nhận án kỷ luật nặng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau tình huống nhận thẻ đỏ ở trận bán kết với U23 Trung Quốc rạng sáng 21/1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý