Lý do HLV Filipe Luis bị sa thải dù vừa thắng 8-0

Bóng đá Brazil rúng động khi Flamengo bất ngờ sa thải HLV Filipe Luis chỉ vài giờ sau khi đội bóng này vùi dập Madureira với tỷ số 8-0.

Flamengo gây sốc khi sa thải HLV Luis. Ảnh: Reuters.

Theo UOL, nguyên nhân chính dẫn tới việc HLV Luis mất ghế không nằm ở kết quả trên sân, mà xuất phát từ sự đổ vỡ niềm tin giữa ông và ban lãnh đạo. Chủ tịch Luiz Eduardo Baptista được cho là đã phát hiện nhà cầm quân 38 tuổi bí mật đàm phán với BlueCo, tập đoàn sở hữu Chelsea và Strasbourg, trong quá trình gia hạn hợp đồng với Flamengo.

Trong thời điểm đó, HLV Luis được cho là đã cắt liên lạc với Flamengo suốt ba ngày. Ban đầu, cựu hậu vệ này tin rằng mình đang được mời về làm việc tại Chelsea, đội bóng cũ nơi ông từng thi đấu. Tuy nhiên, sau đó HLV Luis mới biết vị trí được đề xuất thực chất là ở Strasbourg (Pháp).

Theo truyền thông Brazil, dù sớm quay lại bàn đàm phán với Flamengo, HLV Luis đánh mất sự tín nhiệm của đội ngũ lãnh đạo. Sự tổn thương và cảm giác bị phản bội khiến Chủ tịch Baptista đưa ra quyết định sa thải ông.

HLV Luis có thể sang châu Âu làm việc. Ảnh: Reuters.

Thực tế, dù vừa thắng đậm Madureira, bầu không khí tại Flamengo không hoàn toàn tích cực. Một bộ phận CĐV đã hô vang từ “xấu hổ” hướng về các cầu thủ, phản ánh sự thất vọng sau giai đoạn khởi đầu mùa giải 2026 không như kỳ vọng.

Trước chiến thắng 8-0, Flamengo từng thất bại ở Siêu cúp Brazil trước Corinthians và để thua Lanus tại CONMEBOL Recopa. Những cú sảy chân này khiến ban lãnh đạo dần mất kiên nhẫn, nhất là khi đội bóng được đánh giá vượt trội so với phần còn lại.

Luis từng là công thần của Flamengo trên cương vị cầu thủ trước khi chuyển sang huấn luyện. Trong 101 trận dẫn dắt đội một, ông giành 64 chiến thắng và chỉ để thua 15 trận. Dưới thời ông, Flamengo đoạt Copa do Brasil, Brasileirao và đặc biệt là chức vô địch CONMEBOL Copa Libertadores danh giá.

