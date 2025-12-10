Lý do Bale giải nghệ khi mới 33 tuổi

Gareth Bale cuối cùng chia sẻ nguyên nhân sâu xa khiến anh quyết định treo giày sớm ở tuổi 33.

Bale giải nghệ hơn 3 năm trước.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ, cựu ngôi sao Real Madrid và tuyển Xứ Wales cho biết chính bệnh tình của cha mình, ông Frank, buộc bản thân nhìn bóng đá và cuộc sống bằng một lăng kính khác. Bale cho biết: "Bố tôi đổ bệnh và điều đó ảnh hưởng cực lớn đến quyết định giải nghệ. Không ai biết người khác đang trải qua điều gì ở nhà. Rồi tôi nhận ra, cuộc sống còn nhiều thứ hơn bóng đá".

Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Bale là cuộc đối đầu Anh - Xứ Wales tại World Cup 2022. Giành 5 Champions League cùng Real Madrid sau khi rời Tottenham với mức phí kỷ lục thời điểm đó (85,3 triệu bảng), Bale khẳng định không có bất kỳ tiếc nuối nào với quyết định dừng lại.

Bale tiết lộ chọn đối diện với mọi thứ bằng nụ cười: "Hoặc cười, hoặc khóc. Tôi chọn cười". Và dù không còn xuất hiện trên sân cỏ, Bale tin rằng những khoảnh khắc anh tạo ra ở Madrid với tư cách một cầu thủ Xứ Wales là điều không thể lặp lại.

Khi còn thi đấu, Bale là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất khi ký hợp đồng dài hạn với Real Madrid. Bale có khoảng thời gian ngắn thi đấu tại MLS cho câu lạc bộ Los Angeles FC trước khi giải nghệ.

Hiện tại, cựu sao Spurs thử sức với nhiều công việc, cả vai trò bình luận viên cho TNT Sports và có ý định mua lại câu lạc bộ quê nhà Cardiff.