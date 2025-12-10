Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lý do Bale giải nghệ khi mới 33 tuổi

  • Thứ tư, 10/12/2025 06:59 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Gareth Bale cuối cùng chia sẻ nguyên nhân sâu xa khiến anh quyết định treo giày sớm ở tuổi 33.

Bale giải nghệ hơn 3 năm trước.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ, cựu ngôi sao Real Madrid và tuyển Xứ Wales cho biết chính bệnh tình của cha mình, ông Frank, buộc bản thân nhìn bóng đá và cuộc sống bằng một lăng kính khác. Bale cho biết: "Bố tôi đổ bệnh và điều đó ảnh hưởng cực lớn đến quyết định giải nghệ. Không ai biết người khác đang trải qua điều gì ở nhà. Rồi tôi nhận ra, cuộc sống còn nhiều thứ hơn bóng đá".

Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Bale là cuộc đối đầu Anh - Xứ Wales tại World Cup 2022. Giành 5 Champions League cùng Real Madrid sau khi rời Tottenham với mức phí kỷ lục thời điểm đó (85,3 triệu bảng), Bale khẳng định không có bất kỳ tiếc nuối nào với quyết định dừng lại.

Bale tiết lộ chọn đối diện với mọi thứ bằng nụ cười: "Hoặc cười, hoặc khóc. Tôi chọn cười". Và dù không còn xuất hiện trên sân cỏ, Bale tin rằng những khoảnh khắc anh tạo ra ở Madrid với tư cách một cầu thủ Xứ Wales là điều không thể lặp lại.

Khi còn thi đấu, Bale là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất khi ký hợp đồng dài hạn với Real Madrid. Bale có khoảng thời gian ngắn thi đấu tại MLS cho câu lạc bộ Los Angeles FC trước khi giải nghệ.

Hiện tại, cựu sao Spurs thử sức với nhiều công việc, cả vai trò bình luận viên cho TNT Sports và có ý định mua lại câu lạc bộ quê nhà Cardiff.

Bale kể hết chuyện về Ronaldo

Gareth Bale lên tiếng dập tắt những lời đồn kéo dài nhiều năm về việc từng "cơm không lành, canh không ngọt" với Cristiano Ronaldo trong giai đoạn cùng khoác áo Real Madrid.

45 phút trước

Bale chỉ trích Vinicius và Mbappe

Cựu ngôi sao Real Madrid, Gareth Bale, thẳng thắn chỉ trích hàng công đội bóng cũ sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại Anfield, cho rằng Vinicius và Mbappe làm mọi thứ trở nên phức tạp.

16:18 5/11/2025

Bale ra giá mua CLB Anh

Gareth Bale cùng đội ngũ của mình có hành động quyết liệt trong nỗ lực mua lại câu lạc bộ quê hương Cardiff City.

06:37 3/7/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Bale Gareth Bale Cardiff Bale

  • Gareth Bale

    Gareth Bale

    Gareth Frank Bale là cầu thủ bóng đá người xứ Wales hiện chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá quốc gia Wales. Anh nổi tiếng với lối tấn công từ khoảng cách xa, những cú đá phạt xoáy và khả năng chơi bằng chân trái.

    • Ngày sinh: 16/7/1989
    • Nơi sinh: Cardiff, Wales
    • Chiều cao: 1,85 m
    • Vị trí: Tiền vệ cánh

  • Cardiff

    Cardiff

    Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

    • Thành lập: 1899
    • Biệt danh: The Bluebirds
    • Sân vận động: Cardiff City, Cardiff

Đọc tiếp

VAR gay tranh cai o Champions League hinh anh

VAR gây tranh cãi ở Champions League

21 phút trước 06:56 10/12/2025

0

Trận đấu giữa Liverpool và Inter Milan tại Champions League rạng sáng 10/12 trở thành tâm điểm tranh cãi khi bàn thắng của Ibrahima Konate bị VAR từ chối.

MU gay soc voi Ramos hinh anh

MU gây sốc với Ramos

32 phút trước 06:45 10/12/2025

0

Sergio Ramos đứng trước cơ hội lần đầu đặt tiên chân đến Premier League khi hợp đồng với Monterrey hết hạn vào cuối tháng 12.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý