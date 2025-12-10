Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bale kể hết chuyện về Ronaldo

  • Thứ tư, 10/12/2025 06:33 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Gareth Bale lên tiếng dập tắt những lời đồn kéo dài nhiều năm về việc từng "cơm không lành, canh không ngọt" với Cristiano Ronaldo trong giai đoạn cùng khoác áo Real Madrid.

Bale khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với Ronaldo.

Bộ đôi sát cánh suốt năm mùa giải, góp phần mang về hàng loạt danh hiệu La Liga và Champions League, nhưng truyền thông Tây Ban Nha luôn ám chỉ sự căng thẳng âm ỉ giữa hai siêu sao chạy cánh Bale và Ronaldo.

Chia sẻ với tạp chí GQ, Bale khẳng định mọi lời đồn đều vô căn cứ: "Tôi hòa thuận với tất cả, chẳng bao giờ xảy ra tranh cãi lớn. Truyền thông nói tôi và Ronaldo xung đột, nhưng giữa chúng tôi chưa từng có bất kỳ vấn đề nào, không có cãi vã, không va chạm, không gì cả".

Bale gia nhập Real năm 2013 với mức giá kỷ lục, tạo ra nhiều câu hỏi về cách anh hòa hợp với Ronaldo khi ấy là trung tâm trong mọi kế hoạch của CLB. Thế nhưng, theo cựu tuyển thủ Xứ Wales, cả hai luôn giữ sự tôn trọng lẫn nhau bất chấp cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt.

Bale anh 1

Lá cờ tranh cãi của Bale.

Sau khi Ronaldo rời Bernabeu năm 2018, Bale được kỳ vọng trở thành đầu tàu mới của Real. Tuy nhiên, chấn thương kéo dài và phong độ thất thường khiến anh không thể đáp ứng kỳ vọng. Sự ghẻ lạnh của truyền thông Madrid càng tăng sau khoảnh khắc Bale ăn mừng cùng lá cờ "Wales. Golf. Madrid. Theo thứ tự đó" khi đội tuyển Xứ Wales giành vé dự Euro 2020.

Bale cho rằng mình bị hiểu lầm: "Tôi chơi golf chỉ mỗi hai, ba tuần một lần, đúng ngày nghỉ. Nhưng mọi người mặc định tôi mê golf hơn bóng đá. Tôi bị chỉ trích tơi tả chỉ vì thông tin sai lệch".

Nhìn lại quãng thời gian ở Real, Bale dành nhiều lời trân trọng cho HLV Carlo Ancelotti: "Ông ấy có khả năng quản trị con người tuyệt vời, luôn giữ phòng thay đồ bình yên. Chỉ cần sự điềm tĩnh đó thôi đã đủ hiểu tại sao ông là một trong những HLV hay nhất".

Giã từ sân cỏ, Bale thừa nhận đang tìm kiếm một cuộc cạnh tranh mới để lấp khoảng trống đời cầu thủ. Thử sức với piano, anh nói, là thử thách khiến bản thân khiêm tốn nhưng đầy hứng khởi.

Bale chỉ trích Vinicius và Mbappe

Cựu ngôi sao Real Madrid, Gareth Bale, thẳng thắn chỉ trích hàng công đội bóng cũ sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại Anfield, cho rằng Vinicius và Mbappe làm mọi thứ trở nên phức tạp.

16:18 5/11/2025

Bi kịch gia đình của vợ Gareth Bale

Sau ánh hào quang của Gareth Bale, vợ anh Emma Rhys-Jones từng đối mặt với bi kịch gia đình khi anh rể tự vẫn, cha ngồi tù và họ hàng vướng vào vòng xoáy ma túy lẫn bê bối.

20:50 17/10/2025

Khối tài sản của Bale

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Gareth Bale vẫn sống trong tâm thế bất an, luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ trắng tay.

18:01 15/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Bale Cristiano Ronaldo Gareth Bale Bale

  • Gareth Bale

    Gareth Bale

    Gareth Frank Bale là cầu thủ bóng đá người xứ Wales hiện chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá quốc gia Wales. Anh nổi tiếng với lối tấn công từ khoảng cách xa, những cú đá phạt xoáy và khả năng chơi bằng chân trái.

    • Ngày sinh: 16/7/1989
    • Nơi sinh: Cardiff, Wales
    • Chiều cao: 1,85 m
    • Vị trí: Tiền vệ cánh

Đọc tiếp

VAR gay tranh cai o Champions League hinh anh

VAR gây tranh cãi ở Champions League

19 phút trước 06:56 10/12/2025

0

Trận đấu giữa Liverpool và Inter Milan tại Champions League rạng sáng 10/12 trở thành tâm điểm tranh cãi khi bàn thắng của Ibrahima Konate bị VAR từ chối.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý