Bale kể hết chuyện về Ronaldo

Gareth Bale lên tiếng dập tắt những lời đồn kéo dài nhiều năm về việc từng "cơm không lành, canh không ngọt" với Cristiano Ronaldo trong giai đoạn cùng khoác áo Real Madrid.

Bale khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với Ronaldo.

Bộ đôi sát cánh suốt năm mùa giải, góp phần mang về hàng loạt danh hiệu La Liga và Champions League, nhưng truyền thông Tây Ban Nha luôn ám chỉ sự căng thẳng âm ỉ giữa hai siêu sao chạy cánh Bale và Ronaldo.

Chia sẻ với tạp chí GQ, Bale khẳng định mọi lời đồn đều vô căn cứ: "Tôi hòa thuận với tất cả, chẳng bao giờ xảy ra tranh cãi lớn. Truyền thông nói tôi và Ronaldo xung đột, nhưng giữa chúng tôi chưa từng có bất kỳ vấn đề nào, không có cãi vã, không va chạm, không gì cả".

Bale gia nhập Real năm 2013 với mức giá kỷ lục, tạo ra nhiều câu hỏi về cách anh hòa hợp với Ronaldo khi ấy là trung tâm trong mọi kế hoạch của CLB. Thế nhưng, theo cựu tuyển thủ Xứ Wales, cả hai luôn giữ sự tôn trọng lẫn nhau bất chấp cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt.

Lá cờ tranh cãi của Bale.

Sau khi Ronaldo rời Bernabeu năm 2018, Bale được kỳ vọng trở thành đầu tàu mới của Real. Tuy nhiên, chấn thương kéo dài và phong độ thất thường khiến anh không thể đáp ứng kỳ vọng. Sự ghẻ lạnh của truyền thông Madrid càng tăng sau khoảnh khắc Bale ăn mừng cùng lá cờ "Wales. Golf. Madrid. Theo thứ tự đó" khi đội tuyển Xứ Wales giành vé dự Euro 2020.

Bale cho rằng mình bị hiểu lầm: "Tôi chơi golf chỉ mỗi hai, ba tuần một lần, đúng ngày nghỉ. Nhưng mọi người mặc định tôi mê golf hơn bóng đá. Tôi bị chỉ trích tơi tả chỉ vì thông tin sai lệch".

Nhìn lại quãng thời gian ở Real, Bale dành nhiều lời trân trọng cho HLV Carlo Ancelotti: "Ông ấy có khả năng quản trị con người tuyệt vời, luôn giữ phòng thay đồ bình yên. Chỉ cần sự điềm tĩnh đó thôi đã đủ hiểu tại sao ông là một trong những HLV hay nhất".

Giã từ sân cỏ, Bale thừa nhận đang tìm kiếm một cuộc cạnh tranh mới để lấp khoảng trống đời cầu thủ. Thử sức với piano, anh nói, là thử thách khiến bản thân khiêm tốn nhưng đầy hứng khởi.