Bi kịch gia đình của vợ Gareth Bale

Sau ánh hào quang của Gareth Bale, vợ anh Emma Rhys-Jones từng đối mặt với bi kịch gia đình khi anh rể tự vẫn, cha ngồi tù và họ hàng vướng vào vòng xoáy ma túy lẫn bê bối.

Vợ Gareth Bale trải qua nhiều sóng gió trước khi quyết định sống khép kín.

Năm 2016, Emma Rhys-Jones được xem là biểu tượng WAGs của Real Madrid. Cô sở hữu ngoại hình xinh xắn, sang trọng và có cả thế giới dưới chân. Nhưng chỉ một năm sau, giấc mơ ấy tan vỡ. Gia đình cô bị cuốn vào hàng loạt bê bối từ gian lận, khiêu dâm, đến ma túy và bi kịch mất mát.

Giờ đây, khi Gareth Bale thừa nhận "nỗi sợ hết sạch tiền" dù sở hữu khối tài sản 120 triệu bảng, ít ai biết rằng vợ anh phải trải qua những tổn thương nặng nề phía sau ánh đèn sân cỏ.

Nguồn tin thân cận tiết lộ: "Emma đi qua nhiều cú sốc trong đời nhưng luôn chọn im lặng, tránh xa hào quang để bảo vệ gia đình". Cựu thợ làm tóc 34 tuổi từng có cơ hội trở thành ngôi sao làng WAGs như Coleen Rooney hay Victoria Beckham, nhưng chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa mạng xã hội từ năm 2016. Đó là lúc gia đình cô bị cuốn vào một vụ tranh chấp ma túy bí ẩn.

Epiphany Dring - em họ của Emma, là nhân vật gây ồn ào nhất trong đại gia đình của vợ Bale. Từng theo đuổi công việc người mẫu, Dring xuất hiện trên nhiều trang web 18+ tại Anh với hình ảnh bán khỏa thân và tạo dáng gợi cảm.

Sự nghiệp ngắn ngủi nhưng tai tiếng của cô trở thành tâm điểm chú ý khi tên tuổi gắn liền với một vụ bê bối ma túy bí ẩn năm 2016. Thời điểm đó, cảnh sát phát hiện chiếc vali chứa hơn 750.000 bảng tiền mặt và cocaine biến mất khỏi nhà ông bà Emma, và Dring bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc.

Năm đó, căn nhà của ông bà cô bị phóng hỏa sau khi chiếc vali cocaine biến mất. Nhiều người thân bị bắt, bị kết án, và truyền thông xới tung đời tư của Emma. Thậm chí có thời điểm cảnh sát lo ngại băng nhóm ma túy sẽ trả thù gia đình Bale. Bi kịch chưa dừng lại ở đây.

Gia đình nhỏ của Bale trong ngày ra mắt Real Madrid.

Trước khi Bale trở thành siêu sao Real Madrid, cha Emma bị kết án 6 năm tù giam vì vai trò trong đường dây lừa đảo quốc tế trị giá 2,2 triệu bảng, chuyên bán các gói đầu tư viễn thông giả cho nhà đầu tư tại châu Âu và Mỹ. Trong thời gian ông thụ án, Emma sống cùng ông bà ngoại và cố gắng tránh xa ồn ào truyền thông.

Sau khi ra tù năm 2016, ông Martin mong muốn hàn gắn với con gái, nhưng mối quan hệ trở nên căng thẳng. Lý do là ông khăng khăng muốn đưa cô bạn gái trẻ người Nga kém gần 30 tuổi tới dự đám cưới Emma. Cuối cùng, cô cấm cha mình xuất hiện, một quyết định nhiều tranh cãi nhưng phản ánh rõ nỗ lực của vợ Bale trong việc giữ khoảng cách với quá khứ tai tiếng của gia đình.

Khi mọi chuyện chưa kịp yên ổn, anh rể Emma - Alex Williams, tự vẫn trong lúc bị cơ quan điều tra về các mối lo ngại liên quan đến hai con nhỏ. Anh để lại thư tuyệt mệnh bên ảnh hai con. Emma gần như gục ngã, chỉ đứng dậy được nhờ sự chở che của Bale.

Cái chết của Alex được cho là một cú sốc lớn đối với Emma và Bale, vì cả hai vốn thân thiết với vợ chồng chị gái. "Kể từ đó, họ sống khép kín, tránh xa thị phi. Một buổi tối yên bình ở nhà với con mới là niềm vui của họ", một người bạn nói.

Giờ đây, khi Bale treo giày sau World Cup 2022, anh vẫn trăn trở về tương lai tài chính. Nhưng như chính bạn bè của họ thừa nhận: "Tiền có thể mất, danh vọng có thể phai nhưng Emma là điều không bao giờ đổi thay".

Bale và Emma gặp nhau ở Cardiff thời còn ở trung học và "dính với nhau như sam" từ đó tới nay. Cặp đôi phiêu lưu từ Anh tới Tây Ban Nha, rồi Mỹ trong giai đoạn cầu thủ này đá cho Tottenham, Real Madrid và Los Angeles FC.