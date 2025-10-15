Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khối tài sản của Bale

  • Thứ tư, 15/10/2025 18:01 (GMT+7)
Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Gareth Bale vẫn sống trong tâm thế bất an, luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ trắng tay.

Bale hiện sở hữu khối tài sản lớn. Ảnh: Reuters.

Khi còn thi đấu, Bale từng là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất khi ký hợp đồng dài hạn với Real Madrid. The Sun ước tính cựu danh thủ Xứ Wales có giá trị tài sản ròng lên tới khoảng 120 triệu bảng.

Bale có khoảng thời gian ngắn thi đấu tại MLS cho câu lạc bộ Los Angeles FC trước khi giải nghệ. Cựu sao Spurs sau đó thử sức với vai trò bình luận viên cho TNT Sports và có ý định mua lại câu lạc bộ quê nhà Cardiff.

Ngoài ra, anh cũng mở chuỗi kinh doanh tại Cardiff như quán bar Elevens hay sân mini-golf Par 59. Trong cuộc phỏng vấn với Front Office Sports, Bale chia sẻ bản thân luôn tự nhủ phải tính đến viễn cảnh sau khi từ giã sân cỏ, thời điểm mà thu nhập từ bóng đá không còn.

"Tôi đọc nhiều bài viết về các vận động viên kết thúc sự nghiệp rồi phá sản", Bale nói. Cựu danh thủ Real Madrid cho biết để đề phòng rủi ro, anh cố gắng đa dạng hóa đầu tư từ sớm, xây dựng nhiều "cột trụ tài chính" để nếu một khoản thất bại thì toàn bộ tài sản không bị đổ sụp.

Từ câu chuyện của Bale, giới cầu thủ có thể hiểu rằng kiếm tiền dễ, nhưng giữ tiền mới khó.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

  • Gareth Bale

    Gareth Bale

    Gareth Frank Bale là cầu thủ bóng đá người xứ Wales hiện chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá quốc gia Wales. Anh nổi tiếng với lối tấn công từ khoảng cách xa, những cú đá phạt xoáy và khả năng chơi bằng chân trái.

    • Ngày sinh: 16/7/1989
    • Nơi sinh: Cardiff, Wales
    • Chiều cao: 1,85 m
    • Vị trí: Tiền vệ cánh

  • Cardiff

    Cardiff

    Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

    • Thành lập: 1899
    • Biệt danh: The Bluebirds
    • Sân vận động: Cardiff City, Cardiff

