Khối tài sản của Bale

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Gareth Bale vẫn sống trong tâm thế bất an, luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ trắng tay.

Bale hiện sở hữu khối tài sản lớn. Ảnh: Reuters.

Khi còn thi đấu, Bale từng là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất khi ký hợp đồng dài hạn với Real Madrid. The Sun ước tính cựu danh thủ Xứ Wales có giá trị tài sản ròng lên tới khoảng 120 triệu bảng.

Bale có khoảng thời gian ngắn thi đấu tại MLS cho câu lạc bộ Los Angeles FC trước khi giải nghệ. Cựu sao Spurs sau đó thử sức với vai trò bình luận viên cho TNT Sports và có ý định mua lại câu lạc bộ quê nhà Cardiff.

Ngoài ra, anh cũng mở chuỗi kinh doanh tại Cardiff như quán bar Elevens hay sân mini-golf Par 59. Trong cuộc phỏng vấn với Front Office Sports, Bale chia sẻ bản thân luôn tự nhủ phải tính đến viễn cảnh sau khi từ giã sân cỏ, thời điểm mà thu nhập từ bóng đá không còn.

"Tôi đọc nhiều bài viết về các vận động viên kết thúc sự nghiệp rồi phá sản", Bale nói. Cựu danh thủ Real Madrid cho biết để đề phòng rủi ro, anh cố gắng đa dạng hóa đầu tư từ sớm, xây dựng nhiều "cột trụ tài chính" để nếu một khoản thất bại thì toàn bộ tài sản không bị đổ sụp.

Từ câu chuyện của Bale, giới cầu thủ có thể hiểu rằng kiếm tiền dễ, nhưng giữ tiền mới khó.

