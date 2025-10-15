Đội tuyển Saudi Arabia chính thức giành quyền tham dự World Cup 2026 sau trận hòa 0-0 với Iraq trên sân Jeddah rạng sáng 15/10.

Saudi Arabia thưởng kỷ lục sau khi giành vé dự World Cup.

Kết quả này giúp “Chim ưng xanh” sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại và nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của bóng đá Saudi Arabia trong khu vực.

Để ghi nhận chiến công ấy, Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF) quyết định thưởng cho mỗi cầu thủ 1,2 triệu euro - mức thưởng cá nhân được xem là cao nhất trong lịch sử bóng đá châu Á. Đây là minh chứng cho tham vọng và tiềm lực tài chính khổng lồ mà vương quốc vùng Vịnh đang đầu tư vào thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Với kết quả này, Saudi Arabia cũng trở thành một trong tám đại diện châu Á góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran, Uzbekistan, Jordan và Qatar. Trong khi đó, UAE và Iraq sẽ phải bước vào vòng play-off liên lục địa để tranh hai tấm vé còn lại.

Thành tích lần này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá Saudi Arabia, thành quả của một chiến lược phát triển bền vững, từ đào tạo trẻ đến cải tổ giải vô địch quốc gia và thu hút các ngôi sao thế giới. Sau khi giành vé sớm, thầy trò HLV Herve Renard sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026 với mục tiêu tạo dấu ấn mạnh mẽ trên sân khấu toàn cầu.