Hình ảnh gây sốt của HLV Saudi Arabia

HLV Herve Renard có hành động ăn mừng theo cách riêng khi giúp Saudi Arabia giành vé dự World Cup 2026.

HLV Herve Renard hôn tay học trò.

Rạng sáng 15/10, Saudi Arabia có trận hòa 0-0 trước Iraq, qua đó giành tấm vé tiếp theo đại diện cho châu Á dự World Cup 2026. Đây cũng là lần góp mặt thứ ba liên tiếp của quốc gia này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau các năm 2018 và 2022.

Sau trận, tập thể Saudi Arabia ăn mừng cuồng nhiệt cùng các CĐV trên sân nhà. Đáng chú ý, HLV Renard có hành động hôn tay tiền vệ Saleh Abu Al-Shamat như một cách tri ân những đóng góp của cầu thủ này cho đội tuyển quốc gia.

Hành động của HLV Renard nhanh chóng tạo tranh luận trên mạng xã hội. Một CĐV viết: "Nhìn cách ông ấy trân trọng học trò của mình kìa". Tài khoản khác bình luận: "Sự tôn trọng tạo nên một tập thể mạnh mẽ". Một người hâm mộ khác chia sẻ: "Tuyển Saudi Arabia cho thấy sự đoàn kết. Đây là yếu tố giúp họ có vé dự World Cup".

HLV Renard được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Saudi Arabia hồi tháng 10/2024 sau khi Liên đoàn bóng đá nước này sa thải Roberto Mancini. Trước đó, ông Renard từng gắn bó với Saudi Arabia trong giai đoạn 2019-2023, và để lại dấu ấn với chiến thắng lịch sử trước Argentina ở vòng bảng World Cup 2022, dù đội tuyển không thể vượt qua vòng bảng.

Sau khi rời Saudi Arabia, HLV Renard đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tuyển nữ Pháp tham dự Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, đôi bên đã chia tay chỉ sau một năm hợp tác.

