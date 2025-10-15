Gu ăn mặc lạ của Haaland

Tiền đạo Erling Haaland khiến người hâm mộ bật cười khi xuất hiện với phong cách "giáo viên địa lý" trong kỳ nghỉ ngắn tại Marbella (Tây Ban Nha).

Phong cách mới nhất của Haaland.

Sau khi lập hat-trick vào lưới Israel và giúp Na Uy tiến gần tấm vé World Cup đầu tiên kể từ năm 1998, Haaland được HLV Stale Solbakken cho phép rời đội sớm để nghỉ ngơi trước khi trở lại Man City. Tuy nhiên, thay vì bay thẳng về Anh, cầu thủ này ghé Malaga tận hưởng vài ngày nắng ấm.

Trên Instagram, Haaland chia sẻ loạt ảnh diện áo len gile xanh rêu, sơ mi caro, quần kaki, mũ nồi và kính trong suốt, tay xách túi Hermes Birkin trị giá gần 9.500 bảng. Bức ảnh lập tức gây bão khi nhiều người hâm mộ trêu chọc rằng anh trông như thầy giáo dạy địa lý.

Một tài khoản bình luận: "Thề là tôi từng học anh ấy môn Địa luôn". Jack Grealish cũng để lại bình luận: "Chàng trai tuyệt vời nhất thế giới". Jude Bellingham góp vui bằng loạt emoji cười và vỗ tay.

Giữa những tiếng cười, nhiều fan tỏ ra thích thú với sự tự tin và phong thái khác biệt của Haaland. "Anh ấy có thể biến bất cứ thứ gì thành xu hướng", một bình luận viết. Trong khi đó, fan khác thừa nhận: "Nhưng mà gu ăn mặc của Haaland kỳ lạ thật".

Sau kỳ nghỉ, chân sút 25 tuổi sẽ trở lại Anh để cùng Man City đối đầu Everton vào cuối tuần này, trước khi hành quân đến Tây Ban Nha gặp Villarreal tại đấu trường Champions League. Haaland đang chơi hay khi ghi 12 bàn sau 9 trận từ đầu mùa.