Gu ăn mặc lạ của Haaland

  • Thứ tư, 15/10/2025 16:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền đạo Erling Haaland khiến người hâm mộ bật cười khi xuất hiện với phong cách "giáo viên địa lý" trong kỳ nghỉ ngắn tại Marbella (Tây Ban Nha).

Phong cách mới nhất của Haaland.

Sau khi lập hat-trick vào lưới Israel và giúp Na Uy tiến gần tấm vé World Cup đầu tiên kể từ năm 1998, Haaland được HLV Stale Solbakken cho phép rời đội sớm để nghỉ ngơi trước khi trở lại Man City. Tuy nhiên, thay vì bay thẳng về Anh, cầu thủ này ghé Malaga tận hưởng vài ngày nắng ấm.

Trên Instagram, Haaland chia sẻ loạt ảnh diện áo len gile xanh rêu, sơ mi caro, quần kaki, mũ nồi và kính trong suốt, tay xách túi Hermes Birkin trị giá gần 9.500 bảng. Bức ảnh lập tức gây bão khi nhiều người hâm mộ trêu chọc rằng anh trông như thầy giáo dạy địa lý.

Một tài khoản bình luận: "Thề là tôi từng học anh ấy môn Địa luôn". Jack Grealish cũng để lại bình luận: "Chàng trai tuyệt vời nhất thế giới". Jude Bellingham góp vui bằng loạt emoji cười và vỗ tay.

Giữa những tiếng cười, nhiều fan tỏ ra thích thú với sự tự tin và phong thái khác biệt của Haaland. "Anh ấy có thể biến bất cứ thứ gì thành xu hướng", một bình luận viết. Trong khi đó, fan khác thừa nhận: "Nhưng mà gu ăn mặc của Haaland kỳ lạ thật".

Sau kỳ nghỉ, chân sút 25 tuổi sẽ trở lại Anh để cùng Man City đối đầu Everton vào cuối tuần này, trước khi hành quân đến Tây Ban Nha gặp Villarreal tại đấu trường Champions League. Haaland đang chơi hay khi ghi 12 bàn sau 9 trận từ đầu mùa.

Sự đối lập khó tin giữa Haaland với Isak, Gyokeres

Màn trình diễn chói sáng của Erling Haaland ở tuyển Na Uy khiến anh bị đem ra so sánh với bộ đôi Viktor Gyokeres và Alexander Isak của tuyển Thụy Điển tại vòng loại World Cup 2026.

35:2124 hôm qua

Haaland lập hat-trick, Na Uy tiến sát vé World Cup

Rạng sáng 12/10, Erling Haaland lập hat-trick giúp Na Uy nhấn chìm Israel 5-0 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

05:27 12/10/2025

Real Madrid chọn Haaland thay Vinicius

Theo Diario Sport, Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Erling Haaland trong trường hợp không thể gia hạn hợp đồng với Vinicius Junior.

06:15 9/10/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Malaysia khang cao FIFA vu cau thu nhap tich hinh anh

Malaysia kháng cáo FIFA vụ cầu thủ nhập tịch

16 phút trước 17:28 15/10/2025

0

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA liên quan đến vụ việc sai lệch hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch, trong nỗ lực đảo ngược án phạt nặng nề được ban hành hồi đầu tháng.

Dembele doi PSG tang luong hinh anh

Dembele đòi PSG tăng lương

1 giờ trước 16:41 15/10/2025

0

Theo L’Équipe, Ousmane Dembele yêu cầu ban lãnh đạo PSG xem xét lại hợp đồng để phù hợp với vị thế chủ nhân Quả bóng Vàng 2025.

